https://ria.ru/20240320/zhkkh-1934381700.html

В Белгородском районе Белгородской области отменили поверку счетчиков ЖКХ

В Белгородском районе Белгородской области отменили поверку счетчиков ЖКХ - РИА Новости, 20.03.2024

В Белгородском районе Белгородской области отменили поверку счетчиков ЖКХ

Жителям Белгородского района отменили проверку счетчиков ЖКХ до 1 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T08:48

2024-03-20T08:48

2024-03-20T08:48

специальная военная операция на украине

жкх

белгородский район

белгородская область

украина

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Жителям Белгородского района отменили проверку счетчиков ЖКХ до 1 мая, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Накануне он проинформировал, что жителей нескольких населенных пунктов Грайворонского округа освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки. "Было принято решение о том, что поверка счетчиков в Белгородском районе до 1 мая не будет выполняться. Уважаемые жители тех приграничных районов, сел, населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам, вы можете не переживать о том, что нарушите какие-то требования и будете подвергаться каким-либо штрафам", - написал Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". За прошедшую неделю, по данным губернатора, Белгородскую область обстреливали более тысячи раз с территории Украины. Жертвами стали 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе с 12 марта.

https://ria.ru/20240320/podolyak-1934364001.html

белгородский район

белгородская область

украина

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Ольга Фомченкова

жкх, белгородский район, белгородская область, украина, вячеслав гладков, общество