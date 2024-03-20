Рейтинг@Mail.ru
Шойгу провел заседание управления ДОСААФ - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:38 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/zasedanie-1934570159.html
Шойгу провел заседание управления ДОСААФ
Шойгу провел заседание управления ДОСААФ - РИА Новости, 20.03.2024
Шойгу провел заседание управления ДОСААФ
Заседание управления ДОСААФ под руководством министра обороны России Сергея Шойгу прошло в среду в Москве, сообщили в пресс-службе военного ведомства. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T21:38
2024-03-20T21:38
безопасность
россия
москва
сергей шойгу
александр дворников
досааф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0e9899c9d01b70bd23e1a0658d1be56.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заседание управления ДОСААФ под руководством министра обороны России Сергея Шойгу прошло в среду в Москве, сообщили в пресс-службе военного ведомства. "Под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ прошло заседание Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России", - говорится в сообщении. В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования системы допризывной подготовки молодежи, военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и военно-прикладных видов спорта, подготовки граждан по военно-учетным специальностям. Шойгу поставил задачи по дальнейшему развитию ДОСААФ, а также совершенствованию его учебной и материально-технической базы. Кроме того, министр представил нового председателя ДОСААФ России - генерала армии Александра Дворникова.
https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928559423_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_b0547f8f47cd796d498aa77ac0fdc7de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, москва, сергей шойгу, александр дворников, досааф
Безопасность, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Александр Дворников, ДОСААФ
Шойгу провел заседание управления ДОСААФ

Минобороны: Шойгу провел заседание управления ДОСААФ в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр обороны Сергей Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр обороны Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заседание управления ДОСААФ под руководством министра обороны России Сергея Шойгу прошло в среду в Москве, сообщили в пресс-службе военного ведомства.
"Под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ прошло заседание Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России", - говорится в сообщении.
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Одна на всех — в какую страну вернутся наши герои
23 февраля, 08:00
В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования системы допризывной подготовки молодежи, военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и военно-прикладных видов спорта, подготовки граждан по военно-учетным специальностям.
Шойгу поставил задачи по дальнейшему развитию ДОСААФ, а также совершенствованию его учебной и материально-технической базы.
Кроме того, министр представил нового председателя ДОСААФ России - генерала армии Александра Дворникова.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Россию не подвел ее единственный союзник
23 февраля, 08:00
 
БезопасностьРоссияМоскваСергей ШойгуАлександр ДворниковДОСААФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала