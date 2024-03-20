https://ria.ru/20240320/zasedanie-1934570159.html

Шойгу провел заседание управления ДОСААФ

Шойгу провел заседание управления ДОСААФ - РИА Новости, 20.03.2024

Шойгу провел заседание управления ДОСААФ

Заседание управления ДОСААФ под руководством министра обороны России Сергея Шойгу прошло в среду в Москве, сообщили в пресс-службе военного ведомства. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T21:38

2024-03-20T21:38

2024-03-20T21:38

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Заседание управления ДОСААФ под руководством министра обороны России Сергея Шойгу прошло в среду в Москве, сообщили в пресс-службе военного ведомства. "Под руководством министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Национальном центре управления обороной РФ прошло заседание Наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России", - говорится в сообщении. В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования системы допризывной подготовки молодежи, военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и военно-прикладных видов спорта, подготовки граждан по военно-учетным специальностям. Шойгу поставил задачи по дальнейшему развитию ДОСААФ, а также совершенствованию его учебной и материально-технической базы. Кроме того, министр представил нового председателя ДОСААФ России - генерала армии Александра Дворникова.

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безопасность, россия, москва, сергей шойгу, александр дворников, досааф