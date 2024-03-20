https://ria.ru/20240320/zapad-1934370841.html
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт - РИА Новости, 20.03.2024
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт
Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:09
2024-03-20T05:09
2024-03-20T05:51
нато
хамас
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и "борьба" будут главными темами отношений России и Запада еще долгое время, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй."После президентских выборов в России отношения РФ с США и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся. Напротив, борьба за "контроль и противодействие контролю", "сдерживание и противодействие сдерживанию" на фоне расширения НАТО на Восток, украинского кризиса и конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС станет более напряженной, сложной и острой", — заявил Дин Цзяньвэй.Эксперт отметил, что Путин в послании Федеральному собранию упомянул очень важный момент, а именно то, что Россия готова вести диалог со всеми странами, чтобы "построить новый контур мировой безопасности", то есть Россия планирует начать диалог с США и Западом."Я думаю, что это принятие президентом Путиным желаемого за действительное. С момента начала украинского конфликта отношения между Россией и Западом достигли "точки замерзания", геополитические конфликты и внутриполитические противоречия обострились и там, и там, из-за структурных противоречий в отношениях между Россией и Западом, а также острой конфронтации вокруг украинского кризиса стремление России к диалогу со странами Запада не получило положительного ответа", — сказал он.Напротив, добавил аналитик, США и другие западные страны пытаются усилить давление на стратегическое пространство России посредством стратегии расширения НАТО на Восток и Север, создавая угрозу безопасности России, "особенно очевиден план измотать и истощить Россию через украинский кризис"."Надежды на перелом в отношениях между Россией и Западом пока нет. Отношения России, США и других западных стран погрязли в трясине постоянной конфронтации, противоречий и разногласий", — заявил он. Дин Цзяньвэй полагает, что "в обозримом будущем Россия станет крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом"."США и Запад в целом ни за что не позволят России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства, чтобы ослабить и оказать давление на Россию, вынуждая РФ принимать стратегические контрмеры и сопротивляться", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20240311/polsha-1932309621.html
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
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нато, хамас, россия, сша, москва
НАТО, ХАМАС, Россия, США, Москва
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт
Китайский аналитик Дин: Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью
ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и "борьба" будут главными темами отношений России и Запада еще долгое время, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй.
«
"После президентских выборов в России отношения РФ с США
и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся. Напротив, борьба за "контроль и противодействие контролю", "сдерживание и противодействие сдерживанию" на фоне расширения НАТО
на Восток, украинского кризиса и конфликта Израиля
с палестинским движением ХАМАС
станет более напряженной, сложной и острой", — заявил Дин Цзяньвэй.
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Эксперт отметил, что Путин в послании Федеральному собранию упомянул очень важный момент, а именно то, что Россия готова вести диалог со всеми странами, чтобы "построить новый контур мировой безопасности", то есть Россия планирует начать диалог с США и Западом.
"Я думаю, что это принятие президентом Путиным желаемого за действительное. С момента начала украинского конфликта отношения между Россией и Западом достигли "точки замерзания", геополитические конфликты и внутриполитические противоречия обострились и там, и там, из-за структурных противоречий в отношениях между Россией и Западом, а также острой конфронтации вокруг украинского кризиса стремление России к диалогу со странами Запада не получило положительного ответа", — сказал он.
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Напротив, добавил аналитик, США и другие западные страны пытаются усилить давление на стратегическое пространство России посредством стратегии расширения НАТО на Восток и Север
, создавая угрозу безопасности России, "особенно очевиден план измотать и истощить Россию через украинский кризис".
"Надежды на перелом в отношениях между Россией и Западом пока нет. Отношения России, США и других западных стран погрязли в трясине постоянной конфронтации, противоречий и разногласий", — заявил он.
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Дин Цзяньвэй полагает, что "в обозримом будущем Россия станет крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом".
"США и Запад в целом ни за что не позволят России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства, чтобы ослабить и оказать давление на Россию, вынуждая РФ принимать стратегические контрмеры и сопротивляться", — заключил эксперт.
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