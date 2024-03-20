Рейтинг@Mail.ru
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 20.03.2024 (обновлено: 05:51 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zapad-1934370841.html
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт - РИА Новости, 20.03.2024
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт
Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:09
2024-03-20T05:51
нато
хамас
россия
сша
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923836390_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_6fd58346273f4ae81e3fbf262a92928d.jpg
ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и "борьба" будут главными темами отношений России и Запада еще долгое время, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй."После президентских выборов в России отношения РФ с США и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся. Напротив, борьба за "контроль и противодействие контролю", "сдерживание и противодействие сдерживанию" на фоне расширения НАТО на Восток, украинского кризиса и конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС станет более напряженной, сложной и острой", — заявил Дин Цзяньвэй.Эксперт отметил, что Путин в послании Федеральному собранию упомянул очень важный момент, а именно то, что Россия готова вести диалог со всеми странами, чтобы "построить новый контур мировой безопасности", то есть Россия планирует начать диалог с США и Западом."Я думаю, что это принятие президентом Путиным желаемого за действительное. С момента начала украинского конфликта отношения между Россией и Западом достигли "точки замерзания", геополитические конфликты и внутриполитические противоречия обострились и там, и там, из-за структурных противоречий в отношениях между Россией и Западом, а также острой конфронтации вокруг украинского кризиса стремление России к диалогу со странами Запада не получило положительного ответа", — сказал он.Напротив, добавил аналитик, США и другие западные страны пытаются усилить давление на стратегическое пространство России посредством стратегии расширения НАТО на Восток и Север, создавая угрозу безопасности России, "особенно очевиден план измотать и истощить Россию через украинский кризис"."Надежды на перелом в отношениях между Россией и Западом пока нет. Отношения России, США и других западных стран погрязли в трясине постоянной конфронтации, противоречий и разногласий", — заявил он. Дин Цзяньвэй полагает, что "в обозримом будущем Россия станет крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом"."США и Запад в целом ни за что не позволят России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства, чтобы ослабить и оказать давление на Россию, вынуждая РФ принимать стратегические контрмеры и сопротивляться", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20240311/polsha-1932309621.html
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
https://ria.ru/20240125/avto-1923281888.html
https://ria.ru/20240317/zapad-1933776489.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1b/1923835529_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c6cf4db13db3ef7158c74ee74a0e2190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, хамас, россия, сша, москва
НАТО, ХАМАС, Россия, США, Москва
Запад ни за что не даст России жить легкой жизнью, уверен китайский эксперт

Китайский аналитик Дин: Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Запад ни за что не позволит России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства для ослабления Москвы, "противостояние" и "борьба" будут главными темами отношений России и Запада еще долгое время, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Цзяньвэй.
«
"После президентских выборов в России отношения РФ с США и другими западными странами в краткосрочной перспективе существенно не улучшатся. Напротив, борьба за "контроль и противодействие контролю", "сдерживание и противодействие сдерживанию" на фоне расширения НАТО на Восток, украинского кризиса и конфликта Израиля с палестинским движением ХАМАС станет более напряженной, сложной и острой", — заявил Дин Цзяньвэй.
Учения НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
"Снова сунулись": в Китае пришли в ярость из-за хода Польши против России
11 марта, 15:05
Эксперт отметил, что Путин в послании Федеральному собранию упомянул очень важный момент, а именно то, что Россия готова вести диалог со всеми странами, чтобы "построить новый контур мировой безопасности", то есть Россия планирует начать диалог с США и Западом.
"Я думаю, что это принятие президентом Путиным желаемого за действительное. С момента начала украинского конфликта отношения между Россией и Западом достигли "точки замерзания", геополитические конфликты и внутриполитические противоречия обострились и там, и там, из-за структурных противоречий в отношениях между Россией и Западом, а также острой конфронтации вокруг украинского кризиса стремление России к диалогу со странами Запада не получило положительного ответа", — сказал он.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Запад не может позволить себе непризнание итогов выборов в России
Вчера, 08:00
Напротив, добавил аналитик, США и другие западные страны пытаются усилить давление на стратегическое пространство России посредством стратегии расширения НАТО на Восток и Север, создавая угрозу безопасности России, "особенно очевиден план измотать и истощить Россию через украинский кризис".
"Надежды на перелом в отношениях между Россией и Западом пока нет. Отношения России, США и других западных стран погрязли в трясине постоянной конфронтации, противоречий и разногласий", — заявил он.
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
Восстание машин. Китай начал завоевание Запада
25 января, 08:00
Дин Цзяньвэй полагает, что "в обозримом будущем Россия станет крупнейшим стратегическим соперником и угрозой безопасности США и Запада в целом".
"США и Запад в целом ни за что не позволят России жить легкой жизнью, они продолжат использовать различные способы и средства, чтобы ослабить и оказать давление на Россию, вынуждая РФ принимать стратегические контрмеры и сопротивляться", — заключил эксперт.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию
17 марта, 19:38
 
НАТОХАМАСРоссияСШАМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала