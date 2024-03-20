https://ria.ru/20240320/zakony-1934421336.html

Более 2000 законов приняла Белгородская областная Дума за 30 лет

Более 2000 законов приняла Белгородская областная Дума за 30 лет - РИА Новости, 20.03.2024

Более 2000 законов приняла Белгородская областная Дума за 30 лет

За 30 лет работы Белгородская областная Дума провела 297 заседаний и приняла 2120 региональных законов, сообщил в своем телеграм-канале председатель... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:52

2024-03-20T11:52

2024-03-20T11:52

белгородская область

белгородская область

белгородская областная дума

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. За 30 лет работы Белгородская областная Дума провела 297 заседаний и приняла 2120 региональных законов, сообщил в своем телеграм-канале председатель регионального парламента Юрий Клепиков. Он уточнил, что именно 20 марта 1994 года состоялись выборы в новый законодательный орган региона – областное собрание народных представителей. С этой даты ведется отсчет становления и развития белгородского парламентаризма. "В Думу I созыва был избран 21 депутат. Уже на втором заседании парламентарии утвердили нынешнее, знакомое всем название заксобрания – Белгородская областная Дума. За три десятилетия изменилось многое. В каждом созыве Думы были свои вызовы, которые требовали быстрых законодательных решений. За эти годы нам удалось сформировать прочный правовой фундамент – с нуля, который позволил нашей Белгородчине жить и развиваться. И тогда, 30 лет назад, были заложены важные традиции, которым областная дума четко следует по сей день, – формирование законодательной базы, приоритет социальной политики и работа думы и исполнительной власти как единой команды на благо Белгородчины", - пишет Клепиков. В пресс-службе регионального парламента уточнили, что перед думой седьмого созыва, кроме основной – законодательной функции – стоят исторически значимые задачи: поддержка военнослужащих, участников СВО их семей, помощь жителям приграничья и всей Белгородской области, которая приняла на себя удар и стала, по сути, прифронтовым регионом. "Силой нашего региона всегда было доверие граждан. Особенно в этих непростых условиях, когда наша родная земля стала не просто приграничной, а практически фронтовой. Жизнь в условиях специальной военной операции требует оперативного решения и незамедлительных ответов на все вызовы. Для нас всех это тоже целина – мы впервые идем этим путем. И понимаем, что наши приоритеты – благополучие граждан и обеспечение безопасности жителей Белгородской области", – отметил Клепиков.

https://ria.ru/20240226/tsentr-1929488265.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белгородская область, белгородская областная дума