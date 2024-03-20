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Госдума приняла закон о смягчении ответственности по экономическим статьям - РИА Новости, 20.03.2024
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16:04 20.03.2024 (обновлено: 16:08 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zakon-1934500171.html
Госдума приняла закон о смягчении ответственности по экономическим статьям
Госдума приняла закон о смягчении ответственности по экономическим статьям - РИА Новости, 20.03.2024
Госдума приняла закон о смягчении ответственности по экономическим статьям
Госдума приняла закон, который на стадии законопроекта внесла фракция "Новые люди", об "индексации" размеров крупного и особо крупного ущерба, которые переводят РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:04
2024-03-20T16:08
экономика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, который на стадии законопроекта внесла фракция "Новые люди", об "индексации" размеров крупного и особо крупного ущерба, которые переводят нарушение в уголовные статьи по экономическим составам преступлений, он направлен на перевод наказаний из уголовных составов в административные. При внесении документа лидер "Новых людей" Алексей Нечаев сообщил, что по размеру ущерба в некоторых уголовных экономических статьях инфляция уже набежала до 80%, а значит, размер ущерба не соответствует причинённому вреду. "Нужно выводить больше нарушений из уголовного состава в административный. Это создаст более комфортную среду для предпринимателей", - отметил руководитель партии. Законопроектом предусматривается увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. В частности, предлагается внести изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ. "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования" (170.2) – крупный размер ущерба увеличивается с 2 миллионов 250 тысяч до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный – с 9 миллионов до 13,5 миллиона рублей. "Мошенничество" (159) размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного – с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного – 12 миллионов до 18 миллионов рублей. "Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов" ("171.5) крупным размером признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах 1 финансового года более 4,5 миллиона рублей. "Ограничение конкуренции" (178) сумма крупного дохода увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 миллионов до 16 миллионов рублей, а особо крупного – с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240117/smyagchenie-1921922448.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915780730.html
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экономика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф
Экономика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ
Госдума приняла закон о смягчении ответственности по экономическим статьям

Госдума приняла закон об увеличении порога ущерба за экономические преступления

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Госдума приняла закон, который на стадии законопроекта внесла фракция "Новые люди", об "индексации" размеров крупного и особо крупного ущерба, которые переводят нарушение в уголовные статьи по экономическим составам преступлений, он направлен на перевод наказаний из уголовных составов в административные.
При внесении документа лидер "Новых людей" Алексей Нечаев сообщил, что по размеру ущерба в некоторых уголовных экономических статьях инфляция уже набежала до 80%, а значит, размер ущерба не соответствует причинённому вреду. "Нужно выводить больше нарушений из уголовного состава в административный. Это создаст более комфортную среду для предпринимателей", - отметил руководитель партии.
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Законопроектом предусматривается увеличение порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба. В частности, предлагается внести изменения в ряд статей Уголовного кодекса РФ. "Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования" (170.2) – крупный размер ущерба увеличивается с 2 миллионов 250 тысяч до 3,5 миллиона рублей, а особо крупный – с 9 миллионов до 13,5 миллиона рублей.
"Мошенничество" (159) размер суммы значительного ущерба увеличивается с 10 тысяч до 250 тысяч рублей, крупного – с 3 миллионов до 4,5 миллиона рублей, особо крупного – 12 миллионов до 18 миллионов рублей.
"Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов" ("171.5) крупным размером признается сумма сокрытых денежных средств, в совокупности составляющая за период в пределах 1 финансового года более 4,5 миллиона рублей.
"Ограничение конкуренции" (178) сумма крупного дохода увеличивается с 50 миллионов до 80 миллионов рублей, а особо крупного с 250 миллионов до 390 миллионов рублей. Сумма крупного ущерба увеличивается с 10 миллионов до 16 миллионов рублей, а особо крупного – с 30 миллионов до 47 миллионов рублей.
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