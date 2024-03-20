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Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России - РИА Новости, 20.03.2024
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14:34 20.03.2024 (обновлено: 16:57 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zakharova-1934474256.html
Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России
Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России - РИА Новости, 20.03.2024
Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России
НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "У НАТО есть... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:34
2024-03-20T16:57
россия
закавказье
мария захарова
нато
в мире
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — сказала она. По ее словам, альянс не устраивала политика России, направленная на умиротворение региона.Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг был с визитом в Ереване и призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое "проложит путь к нормализации отношений между странами".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа.
https://ria.ru/20240320/putin-1934440705.html
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россия, закавказье, мария захарова, нато, в мире
Россия, Закавказье, Мария Захарова, НАТО, В мире
Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России

Захарова заявила, что НАТО хочет открыть второй фронт против РФ в Закавказье

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — сказала она.
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По ее словам, альянс не устраивала политика России, направленная на умиротворение региона.
Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг был с визитом в Ереване и призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое "проложит путь к нормализации отношений между странами".

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа.
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РоссияЗакавказьеМария ЗахароваНАТОВ мире
 
 
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