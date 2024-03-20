https://ria.ru/20240320/zakharova-1934474256.html

Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России

Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России - РИА Новости, 20.03.2024

Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России

НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "У НАТО есть... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:34

2024-03-20T14:34

2024-03-20T16:57

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — сказала она. По ее словам, альянс не устраивала политика России, направленная на умиротворение региона.Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг был с визитом в Ереване и призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое "проложит путь к нормализации отношений между странами".В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа.

https://ria.ru/20240320/putin-1934440705.html

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россия, закавказье, мария захарова, нато, в мире