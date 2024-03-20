Захарова рассказала о втором фронте НАТО против России
Захарова заявила, что НАТО хочет открыть второй фронт против РФ в Закавказье
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. НАТО выбрала новое направление для противостояния с Россией, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — сказала она.
"У НАТО есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион", — сказала она.
По ее словам, альянс не устраивала политика России, направленная на умиротворение региона.
Вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг был с визитом в Ереване и призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое "проложит путь к нормализации отношений между странами".
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки НАТО расширить влияние вряд ли смогут добавить стабильности на территории Кавказа.