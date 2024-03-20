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В Новосибирске задержали экс-главу дептранса за превышение полномочий - РИА Новости, 20.03.2024
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15:30 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/zaderzhanie-1934490250.html
В Новосибирске задержали экс-главу дептранса за превышение полномочий
В Новосибирске задержали экс-главу дептранса за превышение полномочий - РИА Новости, 20.03.2024
В Новосибирске задержали экс-главу дептранса за превышение полномочий
Правоохранительные органы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:30
2024-03-20T15:30
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области. "По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время проводятся следственные действия, бывший начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска задержан, устанавливается причастность к преступлению иных лиц", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инициировать уголовное преследование в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Васильева поручил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. В прокуратуре пояснили, что в ходе круглого стола к Демешину обратился житель Новосибирска с жалобой на бездействие мэрии по строительству дублирующей дороги к жилмассиву Плющихинский. Фабула сводится к следующему: без каких-либо проверок Васильев согласовал отчет муниципального предприятия "Метро МиР", согласно которому была разработана проектно-сметная документация по этому проекту на 48 миллионов рублей. В реальности ничего выполнено не было, а субсидия ушла по фиктивному документу.
https://ria.ru/20240319/koloniya-1934333724.html
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Россия
В Новосибирске задержали экс-главу дептранса за превышение полномочий

В Новосибирске задержали экс-главу дептранса Васильева за превышение полномочий

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В настоящее время проводятся следственные действия, бывший начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска задержан, устанавливается причастность к преступлению иных лиц", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, инициировать уголовное преследование в отношении бывшего начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Васильева поручил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.
В прокуратуре пояснили, что в ходе круглого стола к Демешину обратился житель Новосибирска с жалобой на бездействие мэрии по строительству дублирующей дороги к жилмассиву Плющихинский.
Фабула сводится к следующему: без каких-либо проверок Васильев согласовал отчет муниципального предприятия "Метро МиР", согласно которому была разработана проектно-сметная документация по этому проекту на 48 миллионов рублей. В реальности ничего выполнено не было, а субсидия ушла по фиктивному документу.
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