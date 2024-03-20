https://ria.ru/20240320/yugoslaviya-1934450948.html
Госдума приняла обращение к ООН в связи годовщиной бомбардировок Югославии
Госдума приняла обращение к ООН в связи годовщиной бомбардировок Югославии - РИА Новости, 20.03.2024
Госдума приняла обращение к ООН в связи годовщиной бомбардировок Югославии
Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения в связи с 25-летней годовщиной натовской бомбардировки Югославии. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:18
2024-03-20T13:18
2024-03-20T13:18
в мире
югославия
сербия
украина
оон
госдума рф
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922212949_0:0:2677:1506_1920x0_80_0_0_7846796730f1ddc761e283b6798eb923.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения в связи с 25-летней годовщиной натовской бомбардировки Югославии. "Палаты Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств с призывом осудить военную операцию стран НАТО против Югославии, противодействовать попыткам искажения исторической правды о трагических событиях 1999 года в интересах коллективного Запада, принять меры по привлечению государств-членов Организации Североатлантического договора к международно-правовой ответственности за агрессию против Союзной Республики Югославии", - говорится в тексте обращения. Безнаказанность ударов стран НАТО по Югославии создала предпосылки для новых силовых акций по всему миру под прикрытием заявлений о борьбе "за ценности свободы и демократии", отмечается там. Убежденность коллективного Запада в своей непогрешимости и наличии у него права решать судьбы других народов и государств привела к взращиванию неонацистского режима на Украине, который после государственного переворота в 2014 году взял курс на осуществление политики геноцида по отношению к русскому населению и развязывание вооруженного конфликта на территории этой страны, также говорится в постановлении. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240320/nato-1934385018.html
https://ria.ru/20240319/nato-1934290727.html
югославия
сербия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922212949_572:106:2276:1384_1920x0_80_0_0_3ef4cff64dcd9a269c3bd045cf5fcca8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, югославия, сербия, украина, оон, госдума рф, нато
В мире, Югославия, Сербия, Украина, ООН, Госдума РФ, НАТО
Госдума приняла обращение к ООН в связи годовщиной бомбардировок Югославии
Госдума приняла обращение к ООН в связи с 25-летием бомбардировок Югославии
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект обращения в связи с 25-летней годовщиной натовской бомбардировки Югославии.
«
"Палаты Федерального Собрания Российской Федерации обращаются к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств с призывом осудить военную операцию стран НАТО против Югославии, противодействовать попыткам искажения исторической правды о трагических событиях 1999 года в интересах коллективного Запада, принять меры по привлечению государств-членов Организации Североатлантического договора к международно-правовой ответственности за агрессию против Союзной Республики Югославии", - говорится в тексте обращения.
Володин напомнил, как НАТО подвергла бомбардировкам Белград
Безнаказанность ударов стран НАТО по Югославии создала предпосылки для новых силовых акций по всему миру под прикрытием заявлений о борьбе "за ценности свободы и демократии", отмечается там.
Убежденность коллективного Запада в своей непогрешимости и наличии у него права решать судьбы других народов и государств привела к взращиванию неонацистского режима на Украине, который после государственного переворота в 2014 году взял курс на осуществление политики геноцида по отношению к русскому населению и развязывание вооруженного конфликта на территории этой страны, также говорится в постановлении.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Их войска испарились. Экс-агент ЦРУ рассказал, что скоро случится с НАТО