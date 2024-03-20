https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934374838.html

В МИД признали, что фундамент отношений с Японией почти полностью разрушен

В МИД признали, что фундамент отношений с Японией почти полностью разрушен - РИА Новости, 20.03.2024

В МИД признали, что фундамент отношений с Японией почти полностью разрушен

Фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен, Москва вынуждена отвечать чувствительными для Токио контрмерами на недружественные шаги... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T06:48

2024-03-20T06:48

2024-03-20T09:05

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Фундамент отношений России и Японии практически полностью разрушен, Москва вынуждена отвечать чувствительными для Токио контрмерами на недружественные шаги японской стороны, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий. "Японские власти сделали осознанный выбор в пользу прозападной линии в контексте украинского кризиса, в результате чего к настоящему времени практически разрушен фундамент взаимовыгодных российско-японских отношений, создававшийся кропотливыми обоюдными усилиями в течение десятилетий", — сказал Жесткий."Пока Токио на деле не откажется от недружественной политики, будем вынуждены и далее реагировать жесткими и чувствительными для Японии контрмерами, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами", — добавил российский дипломат. Ранее глава японского МИД Ёко Камикава заявила, что Япония считает важным продолжать создавать возможность для гуманитарных и культурных обменов с Россией, так как "культурная дипломатия позволяет расширить взаимопонимание" между странами, но в то же время продолжит придерживаться жестких санкционных мер в связи с ситуацией на Украине. Ранее она говорила, что Токио намерен продолжать придерживаться политики на разрешение территориального вопроса с Россией и подписание мирного договора, а также, как один из приоритетов, хотел бы возобновить визиты бывших жителей Курильских островов на могилы предков. Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934370059.html

https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934372892.html

https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html

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япония, россия, москва, ёко камикава, в мире