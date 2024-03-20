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Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot - РИА Новости, 20.03.2024
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05:53 20.03.2024 (обновлено: 11:10 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934372892.html
Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot - РИА Новости, 20.03.2024
Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
Россия предупредила Японию о последствиях передачи США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине, заявил РИА Новости исполняющий обязанности... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:53
2024-03-20T11:10
россия
япония
украина
акира муто
андрей руденко
фумио кисида
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия предупредила Японию о последствиях передачи США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий."Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения — ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, — прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве (Акира. — Прим. ред.) Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима", — сказал собеседник агентства.Дипломат отметил, что Россия будет расценивать содействие накачке ВСУ оружием как соучастие в преступлениях Киева.Кроме того, на Смоленскую площадь вызвали находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины.В конце декабря Белый дом подтвердил, что Токио решил передать США ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В японской дипмиссии по итогам встречи посла Акиры Муто с замглавы МИД Андреем Руденко утверждали, что передаваемые Вашингтону ракеты не будут использовать на Украине.
https://ria.ru/20240319/vsu-1934350732.html
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россия, япония, украина, акира муто, андрей руденко, фумио кисида, вооруженные силы украины, в мире, москва
Россия, Япония, Украина, Акира Муто, Андрей Руденко, Фумио Кисида, Вооруженные силы Украины, В мире, Москва
Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot

МИД: Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot

© AP Photo / Shizuo KambayashiЯпонский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио
Японский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Японский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия предупредила Японию о последствиях передачи США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий.
"Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения — ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, — прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве (Акира. — Прим. ред.) Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима", — сказал собеседник агентства.
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Дипломат отметил, что Россия будет расценивать содействие накачке ВСУ оружием как соучастие в преступлениях Киева.
Кроме того, на Смоленскую площадь вызвали находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины.
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В конце декабря Белый дом подтвердил, что Токио решил передать США ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
В японской дипмиссии по итогам встречи посла Акиры Муто с замглавы МИД Андреем Руденко утверждали, что передаваемые Вашингтону ракеты не будут использовать на Украине.
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РоссияЯпонияУкраинаАкира МутоАндрей РуденкоФумио КисидаВооруженные силы УкраиныВ миреМосква
 
 
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