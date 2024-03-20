Москва пригрозила Токио последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
МИД: Россия пригрозила Японии последствиями за поставку Киеву ракет для Patriot
© AP Photo / Shizuo KambayashiЯпонский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Японский военнослужащий рядом с комплексом Patriot в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Россия предупредила Японию о последствиях передачи США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД Сергей Жесткий.
"Когда в декабре 2023 года администрация Фумио Кисиды добилась законодательного смягчения национальных правил экспорта продукции военного назначения — ради поставок производимых в стране по лицензии ракет для ЗРК Patriot Вашингтону, — прямо предупредили японскую сторону через посла в Москве (Акира. — Прим. ред.) Муто, что не сомневаемся насчет конечного выгодоприобретателя такого решения — киевского режима", — сказал собеседник агентства.
Дипломат отметил, что Россия будет расценивать содействие накачке ВСУ оружием как соучастие в преступлениях Киева.
Кроме того, на Смоленскую площадь вызвали находившегося в Москве для консультаций со своим посольством руководителя российского направления МИД Японии для детального брифинга по ситуации вокруг Украины.
В конце декабря Белый дом подтвердил, что Токио решил передать США ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что это будет способствовать повышению безопасности Японии, а также укреплению мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
В японской дипмиссии по итогам встречи посла Акиры Муто с замглавы МИД Андреем Руденко утверждали, что передаваемые Вашингтону ракеты не будут использовать на Украине.