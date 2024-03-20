https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934370059.html
Японские бизнесмены недовольны антироссийской политикой, рассказали в МИД
Японские бизнесмены недовольны антироссийской политикой, рассказали в МИД - РИА Новости, 20.03.2024
Японские бизнесмены недовольны антироссийской политикой, рассказали в МИД
Представители японского бизнеса в контактах с российской стороной сетуют, что политика Токио в отношении Москвы наносит ущерб их экономическим интересам, заявил РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:54
2024-03-20T04:54
2024-03-20T05:36
фумио кисида
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Представители японского бизнеса в контактах с российской стороной сетуют, что политика Токио в отношении Москвы наносит ущерб их экономическим интересам, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента МИД России Сергей Жесткий."В ходе состоявшихся в феврале этого года бесед в нашем министерстве представители одного из крупных частных фондов Японии сетовали, что политика японских властей на российском направлении наносит серьезный ущерб их экономическим интересам", - сказал дипломат.Говоря о прошедшей в Токио в середине февраля японо-украинской конференции по продвижению экономического роста и восстановления Украины, он обратил внимание, что большинство подписанных по итогам документов "носят декларативный характер и не предполагают юридических обязательств со стороны Японии"."Безусловно, мы не оставим без внимания возможное вхождение японского бизнеса на Украину с технологиями или продукцией двойного назначения, которые могут использоваться ВСУ. Такие компании должны быть готовы к последствиям – как в плане потери репутации, так и с точки зрения экономических ограничений", — подчеркнул Жесткий. Конференция прошла в Токио 19 февраля. Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство Японии намерено продолжать поддержку Украины в различных сферах, включая сельское хозяйство, производство и IT. Япония уже предоставила Украине помощь на 7,6 миллиарда долларов.Как неоднократно подчеркивали в Москве, после начала спецоперации на Украине Токио проводит откровенно враждебный курс. Дипломаты указывали на введение антироссийских санкций, передачу оружия Киеву, разжигание русофобских настроений в японском обществе и рост военной активности Японии, США и НАТО рядом с дальневосточными рубежами России.
https://ria.ru/20240318/yaponiya-1933889624.html
https://ria.ru/20240302/ekonomika-1930639791.html
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фумио кисида, вооруженные силы украины, япония, украина, россия
Фумио Кисида, Вооруженные силы Украины, Япония, Украина, Россия
Японские бизнесмены недовольны антироссийской политикой, рассказали в МИД
Дипломат Жесткий: японские бизнесмены сетуют на антироссийскую политику Токио