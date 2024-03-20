https://ria.ru/20240320/yaponiya-1934368898.html
В МИД усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам
В МИД усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам - РИА Новости, 20.03.2024
В МИД усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам
В Москве сомневаются в том, что принятые в Японии меры поддержки украинских беженцев эффективны, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T04:05
2024-03-20T04:05
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Москве сомневаются в том, что принятые в Японии меры поддержки украинских беженцев эффективны, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий. По его словам, в Токио запустили широкую информационную кампанию по теме оказания помощи прибывающим в Японию украинцам. "Между тем, по данным японской миграционной службы, с февраля 2022 года по настоящее время на территорию страны въехало всего около двух с половиной тысяч человек. Часть из них уже уехала. Большинству оставшихся предоставлено право на трудоустройство, однако реализовать его крайне затруднительно по причине языкового и культурного барьеров", - сказал Жесткий. По его словам, японские власти "крайне неохотно признают иностранцев "беженцами" в международно-правовом смысле этого понятия - в 2022 году были одобрены только 2% поданных иностранных заявок". Кроме того, по его словам, на содержание лиц с таким статусом правительство Японии выделяет 1 миллион иен в год (около 7 тысяч долларов), "что, по сути, обрекает их на нищенское существование".
https://ria.ru/20240225/frg-1929380051.html
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япония, азия, москва, в мире
Япония, Азия, Москва, В мире
В МИД усомнились в эффективности помощи Японии украинским беженцам
Дипломат Жесткий: Москва сомневается в мерах Японии по помощи беженцам с Украины
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В Москве сомневаются в том, что принятые в Японии меры поддержки украинских беженцев эффективны, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД России Сергей Жесткий.
По его словам, в Токио
запустили широкую информационную кампанию по теме оказания помощи прибывающим в Японию украинцам.
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"Между тем, по данным японской миграционной службы, с февраля 2022 года по настоящее время на территорию страны въехало всего около двух с половиной тысяч человек. Часть из них уже уехала. Большинству оставшихся предоставлено право на трудоустройство, однако реализовать его крайне затруднительно по причине языкового и культурного барьеров", - сказал Жесткий.
По его словам, японские власти "крайне неохотно признают иностранцев "беженцами" в международно-правовом смысле этого понятия - в 2022 году были одобрены только 2% поданных иностранных заявок". Кроме того, по его словам, на содержание лиц с таким статусом правительство Японии выделяет 1 миллион иен в год (около 7 тысяч долларов), "что, по сути, обрекает их на нищенское существование".
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