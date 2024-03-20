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Песков рассказал, в чем уникальность победы Путина на выборах
Песков рассказал, в чем уникальность победы Путина на выборах - РИА Новости, 20.03.2024
Песков рассказал, в чем уникальность победы Путина на выборах
Чистоту выборов президента в России оспорить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:01
2024-03-20T13:01
2024-03-20T13:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чистоту выборов президента в России оспорить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что выборы абсолютно чистые, и этот показатель находится на высшем возможном уровне, это невозможно оспорить. Это лишний раз, наверное, подчеркивает и беспрецедентность, и значимость, и уникальность той победы, которую одержал с такими параметрами президент Путин", - заявил Песков журналистам. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, в чем уникальность победы Путина на выборах
Песков: чистоту выборов президента в РФ оспорить невозможно
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чистоту выборов президента в России оспорить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"То, что выборы абсолютно чистые, и этот показатель находится на высшем возможном уровне, это невозможно оспорить. Это лишний раз, наверное, подчеркивает и беспрецедентность, и значимость, и уникальность той победы, которую одержал с такими параметрами президент Путин", - заявил Песков журналистам.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.