https://ria.ru/20240320/vybory-1934444603.html

Песков рассказал, в чем уникальность победы Путина на выборах

Песков рассказал, в чем уникальность победы Путина на выборах - РИА Новости, 20.03.2024

Песков рассказал, в чем уникальность победы Путина на выборах

Чистоту выборов президента в России оспорить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:01

2024-03-20T13:01

2024-03-20T13:01

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Чистоту выборов президента в России оспорить невозможно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что выборы абсолютно чистые, и этот показатель находится на высшем возможном уровне, это невозможно оспорить. Это лишний раз, наверное, подчеркивает и беспрецедентность, и значимость, и уникальность той победы, которую одержал с такими параметрами президент Путин", - заявил Песков журналистам. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин