Путин поблагодарил доверенных лиц за работу
Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в избирательной кампании
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании.
"Друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании… Многие из вас работали в очень сложных условиях и в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру на Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.