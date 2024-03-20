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Путин поблагодарил доверенных лиц за работу

Путин поблагодарил доверенных лиц за работу - РИА Новости, 20.03.2024

Путин поблагодарил доверенных лиц за работу

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:53

2024-03-20T12:53

2024-03-20T12:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. "Друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании… Многие из вас работали в очень сложных условиях и в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру на Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин