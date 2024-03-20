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Путин поблагодарил доверенных лиц за работу - РИА Новости, 20.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:53 20.03.2024
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Путин поблагодарил доверенных лиц за работу
Путин поблагодарил доверенных лиц за работу - РИА Новости, 20.03.2024
Путин поблагодарил доверенных лиц за работу
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:53
2024-03-20T12:53
выборы президента россии — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании. "Друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании… Многие из вас работали в очень сложных условиях и в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру на Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил доверенных лиц за работу

Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в избирательной кампании

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании
Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин встречается с доверенными лицами в рамках своей избирательной кампании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин поблагодарил доверенных лиц за совместную работу в ходе избирательной кампании.
"Друзья, я попросил организовать эту встречу для того, чтобы поблагодарить вас за совместную работу в ходе избирательной кампании… Многие из вас работали в очень сложных условиях и в приграничных наших территориях, где неонацисты обстреливают мирные города и гражданскую инфраструктуру на Донбассе, в Новороссии, это требовало особого характера, мужества, я бы не побоялся этого слова, личного героизма. Большое вам спасибо за вашу работу", - сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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