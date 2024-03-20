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РЭЦ расскажет бизнесу о возможностях для развития продаж на мировых рынках - РИА Новости, 20.03.2024
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12:18 20.03.2024
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РЭЦ расскажет бизнесу о возможностях для развития продаж на мировых рынках
РЭЦ расскажет бизнесу о возможностях для развития продаж на мировых рынках - РИА Новости, 20.03.2024
РЭЦ расскажет бизнесу о возможностях для развития продаж на мировых рынках
Аналитики Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут бесплатную консультацию для бизнеса о том, как меняется мировая торговля в ключевых отраслях... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:18
2024-03-20T12:18
экономика
россия
технологии
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Аналитики Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут бесплатную консультацию для бизнеса о том, как меняется мировая торговля в ключевых отраслях несырьевого неэнергетического экспорта, как формируется спрос на товары на мировом рынке и какие возможности открываются для российских экспортеров, сообщает РЭЦ."Аналитики РЭЦ отмечают, что по некоторым товарным позициям несырьевого неэнергетического экспорта Россия обладает значительными конкурентными преимуществами, занимая более 10% мирового рынка. По другим товарам в новых макроэкономических условиях российским компаниям открываются новые возможности для укрепления своих позиций. Для этого важно регулярно находить новые точки роста бизнеса и максимально дешево и быстро проверять их эффективность", - говорится в сообщении.О том, какие возможности открываются экспортерам и как ими воспользоваться, аналитики РЭЦ расскажут на бесплатном вебинаре 18 апреля в 10.30 (мск). На консультации будут рассмотрены ключевые отрасли несырьевого неэнергетического экспорта (металлургия, машиностроение, химическая промышленность и АПК).Слушатели вебинара также узнают, какие действия стоит предпринять, чтобы запустить и нарастить экспортные поставки, в том числе с использованием инструментов группы РЭЦ.
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экономика, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ расскажет бизнесу о возможностях для развития продаж на мировых рынках

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Аналитики Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут бесплатную консультацию для бизнеса о том, как меняется мировая торговля в ключевых отраслях несырьевого неэнергетического экспорта, как формируется спрос на товары на мировом рынке и какие возможности открываются для российских экспортеров, сообщает РЭЦ.
"Аналитики РЭЦ отмечают, что по некоторым товарным позициям несырьевого неэнергетического экспорта Россия обладает значительными конкурентными преимуществами, занимая более 10% мирового рынка. По другим товарам в новых макроэкономических условиях российским компаниям открываются новые возможности для укрепления своих позиций. Для этого важно регулярно находить новые точки роста бизнеса и максимально дешево и быстро проверять их эффективность", - говорится в сообщении.
О том, какие возможности открываются экспортерам и как ими воспользоваться, аналитики РЭЦ расскажут на бесплатном вебинаре 18 апреля в 10.30 (мск). На консультации будут рассмотрены ключевые отрасли несырьевого неэнергетического экспорта (металлургия, машиностроение, химическая промышленность и АПК).
Слушатели вебинара также узнают, какие действия стоит предпринять, чтобы запустить и нарастить экспортные поставки, в том числе с использованием инструментов группы РЭЦ.
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ЭкономикаРоссияТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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