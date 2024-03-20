https://ria.ru/20240320/vozmozhnosti-1934434141.html

РЭЦ расскажет бизнесу о возможностях для развития продаж на мировых рынках

РЭЦ расскажет бизнесу о возможностях для развития продаж на мировых рынках - РИА Новости, 20.03.2024

РЭЦ расскажет бизнесу о возможностях для развития продаж на мировых рынках

Аналитики Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут бесплатную консультацию для бизнеса о том, как меняется мировая торговля в ключевых отраслях... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:18

2024-03-20T12:18

2024-03-20T12:18

экономика

россия

технологии

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928701_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_be283c03d8435e0fbc868c2879a82944.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Аналитики Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут бесплатную консультацию для бизнеса о том, как меняется мировая торговля в ключевых отраслях несырьевого неэнергетического экспорта, как формируется спрос на товары на мировом рынке и какие возможности открываются для российских экспортеров, сообщает РЭЦ."Аналитики РЭЦ отмечают, что по некоторым товарным позициям несырьевого неэнергетического экспорта Россия обладает значительными конкурентными преимуществами, занимая более 10% мирового рынка. По другим товарам в новых макроэкономических условиях российским компаниям открываются новые возможности для укрепления своих позиций. Для этого важно регулярно находить новые точки роста бизнеса и максимально дешево и быстро проверять их эффективность", - говорится в сообщении.О том, какие возможности открываются экспортерам и как ими воспользоваться, аналитики РЭЦ расскажут на бесплатном вебинаре 18 апреля в 10.30 (мск). На консультации будут рассмотрены ключевые отрасли несырьевого неэнергетического экспорта (металлургия, машиностроение, химическая промышленность и АПК).Слушатели вебинара также узнают, какие действия стоит предпринять, чтобы запустить и нарастить экспортные поставки, в том числе с использованием инструментов группы РЭЦ.

https://ria.ru/20240314/servis-1932947774.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, технологии, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)