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Ле Пен высказалась об идее отправить войска на Украину - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/voyska-1934457269.html
Ле Пен высказалась об идее отправить войска на Украину
Ле Пен высказалась об идее отправить войска на Украину - РИА Новости, 20.03.2024
Ле Пен высказалась об идее отправить войска на Украину
Конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке туда войск не оправданы и лишь... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:47
2024-03-20T13:47
специальная военная операция на украине
украина
в мире
франция
россия
марин ле пен
эммануэль макрон
нато
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ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке туда войск не оправданы и лишь способствуют эскалации, считает лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter. "Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности", - сказала она. По ее мнению, Украина не сможет выиграть без участия НАТО, но НАТО не должна вступать в конфликт, при этом "Макрон – далеко не последний из тех, кто участвует в эскалации". "В действительности он использует войну в своих политических целях, поэтому он заявляет о возможной отправке сухопутных войск или ядерном оружии. Это предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать," - подчеркнула она. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
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украина, в мире, франция, россия, марин ле пен, эммануэль макрон, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Франция, Россия, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон, НАТО
Ле Пен высказалась об идее отправить войска на Украину

Ле Пен: конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 мар – РИА Новости. Конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке туда войск не оправданы и лишь способствуют эскалации, считает лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
"Если бы я считала, что жизненные интересы Франции подвергались опасности из-за конфликта на Украине, я бы поддерживала войну. Но я считаю, что жизненные интересы Франции не подвергаются опасности", - сказала она.
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По ее мнению, Украина не сможет выиграть без участия НАТО, но НАТО не должна вступать в конфликт, при этом "Макрон – далеко не последний из тех, кто участвует в эскалации".
«
"В действительности он использует войну в своих политических целях, поэтому он заявляет о возможной отправке сухопутных войск или ядерном оружии. Это предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать," - подчеркнула она.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
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Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреФранцияРоссияМарин Ле ПенЭммануэль МакронНАТО
 
 
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