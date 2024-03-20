https://ria.ru/20240320/voronezhskaya_oblast-1934376710.html
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 20.03.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более семи часов назад, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T07:26
2024-03-20T07:26
2024-03-20T07:26
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников в Воронежской области, объявленная более семи часов назад, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев. Накануне МЧС по региону информировало об опасности атаки беспилотников в Воронежской области. "Уважаемые воронежцы! Отбой опасности атаки БПЛА", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934374078.html
воронежская область
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воронежская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников
В Воронежской области отменили продлившуюся более семи часов угрозу атаки БПЛА