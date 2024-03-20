Более 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья
© Фото : министерство информационных и социальных коммуникаций Московской областиБолее 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 3 тысяч волонтеров зарегистрировались в проекте "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) в Подмосковье, в рамках которого продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства региона, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Волонтеры проекта – молодые ребята, которые на более чем 300 точках рассказывают жителям региона о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале.
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"Для голосования было отобрано 220 территорий в 53 городских округах. Подмосковная молодежь также очень заинтересована, чтобы крутых мест, где она может собраться с единомышленниками для занятий спортом и творчеством, стало еще больше. Голосование продлится до 30 апреля. На данный момент для помощи в проекте ФКГС зарегистрировались более 3 тысяч волонтеров, но еще можно присоединиться к общей работе и внести свой вклад в развитие Подмосковья", - отметила Швелидзе, слова которой цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Как напомнили в пресс-службе, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Принять участие в голосовании сможет каждый житель Московской области старше 14 лет через приложение волонтера на точке в своем городе, пройдя авторизацию по номеру телефона или через госуслуги.