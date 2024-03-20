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Более 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья - РИА Новости, 20.03.2024
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Новости Подмосковья
 
16:07 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/volontery-1934493954.html
Более 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья
Более 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья - РИА Новости, 20.03.2024
Более 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья
Более 3 тысяч волонтеров зарегистрировались в проекте "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) в Подмосковье, в рамках которого продолжается... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:07
2024-03-20T16:07
новости подмосковья
городское хозяйство москвы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 3 тысяч волонтеров зарегистрировались в проекте "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) в Подмосковье, в рамках которого продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства региона, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Волонтеры проекта – молодые ребята, которые на более чем 300 точках рассказывают жителям региона о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале. "Для голосования было отобрано 220 территорий в 53 городских округах. Подмосковная молодежь также очень заинтересована, чтобы крутых мест, где она может собраться с единомышленниками для занятий спортом и творчеством, стало еще больше. Голосование продлится до 30 апреля. На данный момент для помощи в проекте ФКГС зарегистрировались более 3 тысяч волонтеров, но еще можно присоединиться к общей работе и внести свой вклад в развитие Подмосковья", - отметила Швелидзе, слова которой цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Как напомнили в пресс-службе, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Принять участие в голосовании сможет каждый житель Московской области старше 14 лет через приложение волонтера на точке в своем городе, пройдя авторизацию по номеру телефона или через госуслуги.
https://ria.ru/20240318/blagoustroystvo-1934083017.html
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Алёна Пава
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РИА Новости
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Новости Подмосковья, Городское хозяйство Москвы, Московская область (Подмосковье)

Более 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья

© Фото : министерство информационных и социальных коммуникаций Московской областиБолее 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья
Более 3000 волонтеров участвуют в проекте о благоустройстве Подмосковья - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Более 3 тысяч волонтеров зарегистрировались в проекте "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС) в Подмосковье, в рамках которого продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства региона, сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Волонтеры проекта – молодые ребята, которые на более чем 300 точках рассказывают жителям региона о проекте, о территориях и планах благоустройства, а также о том, как быстро и комфортно сделать свой выбор на специальном портале.
«
"Для голосования было отобрано 220 территорий в 53 городских округах. Подмосковная молодежь также очень заинтересована, чтобы крутых мест, где она может собраться с единомышленниками для занятий спортом и творчеством, стало еще больше. Голосование продлится до 30 апреля. На данный момент для помощи в проекте ФКГС зарегистрировались более 3 тысяч волонтеров, но еще можно присоединиться к общей работе и внести свой вклад в развитие Подмосковья", - отметила Швелидзе, слова которой цитирует пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Как напомнили в пресс-службе, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 15 марта и продлится по 30 апреля. Принять участие в голосовании сможет каждый житель Московской области старше 14 лет через приложение волонтера на точке в своем городе, пройдя авторизацию по номеру телефона или через госуслуги.
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