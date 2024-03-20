https://ria.ru/20240320/volodin-1934359987.html
Володин назвал назначение членов кабмина проверкой
Володин назвал назначение членов кабмина проверкой - РИА Новости, 20.03.2024
Володин назвал назначение членов кабмина проверкой
Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что назначение членов кабмина - проверка, и выразил надежду, что этот этап... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:07
2024-03-20T00:07
2024-03-20T00:21
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политика
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вячеслав володин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что назначение членов кабмина - проверка, и выразил надежду, что этот этап будет пройдет достойно. "Для нас это будет первый такой этап работы... Дума будет не просто участвовать в формировании правительства, а назначать министров, вице-премьеров, председателя правительства. Это проверка своего рода, поэтому надеемся, что этот этап пройдем также достойно", - сказал он на встрече Путина с лидерами фракций ГД.
https://ria.ru/20240319/ministerstvo-1934356627.html
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россия, политика, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин
Россия, Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Володин назвал назначение членов кабмина проверкой
Володин: назначение членов кабмина - проверка, которую нужно пройти достойно
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что назначение членов кабмина - проверка, и выразил надежду, что этот этап будет пройдет достойно.
"Для нас это будет первый такой этап работы... Дума будет не просто участвовать в формировании правительства, а назначать министров, вице-премьеров, председателя правительства. Это проверка своего рода, поэтому надеемся, что этот этап пройдем также достойно", - сказал он на встрече Путина с лидерами фракций ГД.
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