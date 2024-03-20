https://ria.ru/20240320/volodin-1934359987.html

Володин назвал назначение членов кабмина проверкой

Володин назвал назначение членов кабмина проверкой - РИА Новости, 20.03.2024

Володин назвал назначение членов кабмина проверкой

Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что назначение членов кабмина - проверка, и выразил надежду, что этот этап... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:07

2024-03-20T00:07

2024-03-20T00:21

россия

политика

владимир путин

госдума рф

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905164484_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_683b850b7025a5b3e5a55f401cb706f2.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что назначение членов кабмина - проверка, и выразил надежду, что этот этап будет пройдет достойно. "Для нас это будет первый такой этап работы... Дума будет не просто участвовать в формировании правительства, а назначать министров, вице-премьеров, председателя правительства. Это проверка своего рода, поэтому надеемся, что этот этап пройдем также достойно", - сказал он на встрече Путина с лидерами фракций ГД.

https://ria.ru/20240319/ministerstvo-1934356627.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин