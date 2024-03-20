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Володин назвал назначение членов кабмина проверкой - РИА Новости, 20.03.2024
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00:07 20.03.2024 (обновлено: 00:21 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/volodin-1934359987.html
Володин назвал назначение членов кабмина проверкой
Володин назвал назначение членов кабмина проверкой - РИА Новости, 20.03.2024
Володин назвал назначение членов кабмина проверкой
Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что назначение членов кабмина - проверка, и выразил надежду, что этот этап... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:07
2024-03-20T00:21
россия
политика
владимир путин
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что назначение членов кабмина - проверка, и выразил надежду, что этот этап будет пройдет достойно. "Для нас это будет первый такой этап работы... Дума будет не просто участвовать в формировании правительства, а назначать министров, вице-премьеров, председателя правительства. Это проверка своего рода, поэтому надеемся, что этот этап пройдем также достойно", - сказал он на встрече Путина с лидерами фракций ГД.
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россия, политика, владимир путин, госдума рф, вячеслав володин
Россия, Политика, Владимир Путин, Госдума РФ, Вячеслав Володин
Володин назвал назначение членов кабмина проверкой

Володин: назначение членов кабмина - проверка, которую нужно пройти достойно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что назначение членов кабмина - проверка, и выразил надежду, что этот этап будет пройдет достойно.
"Для нас это будет первый такой этап работы... Дума будет не просто участвовать в формировании правительства, а назначать министров, вице-премьеров, председателя правительства. Это проверка своего рода, поэтому надеемся, что этот этап пройдем также достойно", - сказал он на встрече Путина с лидерами фракций ГД.
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