https://ria.ru/20240320/vladivostok-1934495756.html

Во Владивостоке подросток пострадал из-за взрыва в доме

Во Владивостоке подросток пострадал из-за взрыва в доме - РИА Новости, 20.03.2024

Во Владивостоке подросток пострадал из-за взрыва в доме

Подросток, предположительно, пострадал после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, следователи возбудили уголовное дело,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:51

2024-03-20T15:51

2024-03-20T15:51

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Подросток, предположительно, пострадал после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК по Приморью на сайте. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар. "Следствием проверяется версия о неосторожном приведении в действие, предположительно, взрывного устройства, найденного подростком... возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка в результате воспламенения в квартире на Часовитина", - говорится в публикации.Отмечается, что помещение на этаже "разрушено", дело возбудили по статье 225 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что у пострадавшего подростка "сильно рассечена рука и бок".

https://ria.ru/20240129/vzryv-1924185141.html

https://ria.ru/20231220/prigovor-1916995926.html

владивосток

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происшествия, владивосток