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Во Владивостоке подросток пострадал из-за взрыва в доме - РИА Новости, 20.03.2024
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15:51 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/vladivostok-1934495756.html
Во Владивостоке подросток пострадал из-за взрыва в доме
Во Владивостоке подросток пострадал из-за взрыва в доме - РИА Новости, 20.03.2024
Во Владивостоке подросток пострадал из-за взрыва в доме
Подросток, предположительно, пострадал после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, следователи возбудили уголовное дело,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:51
2024-03-20T15:51
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Подросток, предположительно, пострадал после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК по Приморью на сайте. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар. "Следствием проверяется версия о неосторожном приведении в действие, предположительно, взрывного устройства, найденного подростком... возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка в результате воспламенения в квартире на Часовитина", - говорится в публикации.Отмечается, что помещение на этаже "разрушено", дело возбудили по статье 225 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что у пострадавшего подростка "сильно рассечена рука и бок".
https://ria.ru/20240129/vzryv-1924185141.html
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Во Владивостоке подросток пострадал из-за взрыва в доме

СК: подросток во Владивостоке мог нечаянно привести в действие взрывчатку

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Подросток, предположительно, пострадал после неосторожного обращения с найденным взрывным устройством во Владивостоке, следователи возбудили уголовное дело, сообщает СУ СК по Приморью на сайте.
Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что подросток пострадал якобы после взрыва гранаты в многоэтажке по улице Часовитина во Владивостоке, из-за чего вспыхнул пожар. Прокуратура сообщала о местном жителе, госпитализированным после того, как он у лифта на 12-м этаже неосторожно обошелся с "огнеопасным предметом" и вспыхнул пожар.
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"Следствием проверяется версия о неосторожном приведении в действие, предположительно, взрывного устройства, найденного подростком... возбуждено уголовное дело по факту травмирования подростка в результате воспламенения в квартире на Часовитина", - говорится в публикации.
Отмечается, что помещение на этаже "разрушено", дело возбудили по статье 225 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что у пострадавшего подростка "сильно рассечена рука и бок".
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