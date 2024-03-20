https://ria.ru/20240320/vetnam-1934501105.html

Президент Вьетнама ушел в отставку

Президент Вьетнама ушел в отставку - РИА Новости, 20.03.2024

Президент Вьетнама ушел в отставку

Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его личной просьбе, сообщает в среду... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:06

2024-03-20T16:06

2024-03-20T16:06

в мире

вьетнам

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БАНГКОК, 20 мар – РИА Новости. Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его личной просьбе, сообщает в среду вьетнамский новостной портал VNExpress. Центральный комитет партии одобрил освобождение от должности президента Во Ван Тхыонга в связи с его личной просьбой, говорится в сообщении. Пятидесятичетырехлетний политик покинет должности президента Вьетнама, члена политбюро ЦК Компартии Вьетнама, члена ЦК Компартии Вьетнама 13-го созыва и председателя Совета обороны и безопасности страны, сообщает издание со ссылкой на постановление внеочередной сессии ЦК партии, состоявшейся в среду. В ближайшее время Национальное собрание (парламент) Вьетнама проведет внеочередную сессию для решения вопросов, связанных с отставкой президента Социалистической республики Вьетнам, говорится в сообщении. Во Ван Тхыонг был избран на пост президента в возрасте 52 лет, став самым молодым в истории президентом Вьетнама.

https://ria.ru/20240318/vybory-1934029480.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, вьетнам