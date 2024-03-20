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Президент Вьетнама ушел в отставку - РИА Новости, 20.03.2024
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16:06 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/vetnam-1934501105.html
Президент Вьетнама ушел в отставку
Президент Вьетнама ушел в отставку - РИА Новости, 20.03.2024
Президент Вьетнама ушел в отставку
Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его личной просьбе, сообщает в среду... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:06
2024-03-20T16:06
в мире
вьетнам
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БАНГКОК, 20 мар – РИА Новости. Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его личной просьбе, сообщает в среду вьетнамский новостной портал VNExpress. Центральный комитет партии одобрил освобождение от должности президента Во Ван Тхыонга в связи с его личной просьбой, говорится в сообщении. Пятидесятичетырехлетний политик покинет должности президента Вьетнама, члена политбюро ЦК Компартии Вьетнама, члена ЦК Компартии Вьетнама 13-го созыва и председателя Совета обороны и безопасности страны, сообщает издание со ссылкой на постановление внеочередной сессии ЦК партии, состоявшейся в среду. В ближайшее время Национальное собрание (парламент) Вьетнама проведет внеочередную сессию для решения вопросов, связанных с отставкой президента Социалистической республики Вьетнам, говорится в сообщении. Во Ван Тхыонг был избран на пост президента в возрасте 52 лет, став самым молодым в истории президентом Вьетнама.
https://ria.ru/20240318/vybory-1934029480.html
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в мире, вьетнам
В мире, Вьетнам
Президент Вьетнама ушел в отставку

ЦК компартии Вьетнама одобрил отставку президента Во Ван Тхыонга по его желанию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Вьетнама Во Ван Тхыонг
Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 20 мар – РИА Новости. Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его личной просьбе, сообщает в среду вьетнамский новостной портал VNExpress.
Центральный комитет партии одобрил освобождение от должности президента Во Ван Тхыонга в связи с его личной просьбой, говорится в сообщении.
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Пятидесятичетырехлетний политик покинет должности президента Вьетнама, члена политбюро ЦК Компартии Вьетнама, члена ЦК Компартии Вьетнама 13-го созыва и председателя Совета обороны и безопасности страны, сообщает издание со ссылкой на постановление внеочередной сессии ЦК партии, состоявшейся в среду.
В ближайшее время Национальное собрание (парламент) Вьетнама проведет внеочередную сессию для решения вопросов, связанных с отставкой президента Социалистической республики Вьетнам, говорится в сообщении.
Во Ван Тхыонг был избран на пост президента в возрасте 52 лет, став самым молодым в истории президентом Вьетнама.
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