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Президент Вьетнама ушел в отставку
Президент Вьетнама ушел в отставку - РИА Новости, 20.03.2024
Президент Вьетнама ушел в отставку
Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его личной просьбе, сообщает в среду... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:06
2024-03-20T16:06
2024-03-20T16:06
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БАНГКОК, 20 мар – РИА Новости. Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его личной просьбе, сообщает в среду вьетнамский новостной портал VNExpress. Центральный комитет партии одобрил освобождение от должности президента Во Ван Тхыонга в связи с его личной просьбой, говорится в сообщении. Пятидесятичетырехлетний политик покинет должности президента Вьетнама, члена политбюро ЦК Компартии Вьетнама, члена ЦК Компартии Вьетнама 13-го созыва и председателя Совета обороны и безопасности страны, сообщает издание со ссылкой на постановление внеочередной сессии ЦК партии, состоявшейся в среду. В ближайшее время Национальное собрание (парламент) Вьетнама проведет внеочередную сессию для решения вопросов, связанных с отставкой президента Социалистической республики Вьетнам, говорится в сообщении. Во Ван Тхыонг был избран на пост президента в возрасте 52 лет, став самым молодым в истории президентом Вьетнама.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, вьетнам
Президент Вьетнама ушел в отставку
ЦК компартии Вьетнама одобрил отставку президента Во Ван Тхыонга по его желанию
БАНГКОК, 20 мар – РИА Новости.
Центральный комитет правящей Коммунистической партии Вьетнама одобрил отставку президента страны Во Ван Тхыонга по его личной просьбе, сообщает в среду вьетнамский новостной портал VNExpress
.
Центральный комитет партии одобрил освобождение от должности президента Во Ван Тхыонга в связи с его личной просьбой, говорится в сообщении.
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Пятидесятичетырехлетний политик покинет должности президента Вьетнама, члена политбюро ЦК Компартии Вьетнама, члена ЦК Компартии Вьетнама 13-го созыва и председателя Совета обороны и безопасности страны, сообщает издание со ссылкой на постановление внеочередной сессии ЦК партии, состоявшейся в среду.
В ближайшее время Национальное собрание (парламент) Вьетнама проведет внеочередную сессию для решения вопросов, связанных с отставкой президента Социалистической республики Вьетнам, говорится в сообщении.
Во Ван Тхыонг был избран на пост президента в возрасте 52 лет, став самым молодым в истории президентом Вьетнама.
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