https://ria.ru/20240320/veschi-1934522550.html

Жители Немецкого района Алтая шьют вещи для участников спецоперации

Жители Немецкого района Алтая шьют вещи для участников спецоперации - РИА Новости, 20.03.2024

Жители Немецкого района Алтая шьют вещи для участников спецоперации

Жители Немецкого района Алтайского края собираются в местном доме культуры и шьют вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:49

2024-03-20T17:49

2024-03-20T17:49

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БАРНАУЛ, 20 мар - РИА Новости. Жители Немецкого района Алтайского края собираются в местном доме культуры и шьют вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Рабочая поездка главы региона (Виктора Томенко - ред.) в Немецкий район началась с посещения многофункционального культурного центра в селе Гришковка. Сегодня сельский ДК является не только центром культурной жизни, но и площадкой для сбора посылок для бойцов СВО. Жители села здесь занимаются пошивом необходимых для военнослужащих вещей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что многие жители края участвуют в сборе посылок для участников спецоперации, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.

https://ria.ru/20240320/pomosch-1934266352.html

алтайский край

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

виктор томенко, алтайский край, сво, благотворительность, гуманитарная помощь