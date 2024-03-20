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Жители Немецкого района Алтая шьют вещи для участников спецоперации - РИА Новости, 20.03.2024
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Надежные люди
 
17:49 20.03.2024
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Жители Немецкого района Алтая шьют вещи для участников спецоперации
Жители Немецкого района Алтая шьют вещи для участников спецоперации - РИА Новости, 20.03.2024
Жители Немецкого района Алтая шьют вещи для участников спецоперации
Жители Немецкого района Алтайского края собираются в местном доме культуры и шьют вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:49
2024-03-20T17:49
надежные люди
виктор томенко
алтайский край
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
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БАРНАУЛ, 20 мар - РИА Новости. Жители Немецкого района Алтайского края собираются в местном доме культуры и шьют вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Рабочая поездка главы региона (Виктора Томенко - ред.) в Немецкий район началась с посещения многофункционального культурного центра в селе Гришковка. Сегодня сельский ДК является не только центром культурной жизни, но и площадкой для сбора посылок для бойцов СВО. Жители села здесь занимаются пошивом необходимых для военнослужащих вещей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что многие жители края участвуют в сборе посылок для участников спецоперации, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.
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виктор томенко, алтайский край, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Виктор Томенко, Алтайский край, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Жители Немецкого района Алтая шьют вещи для участников спецоперации

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяГубернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей поездки в Немецкий национальный район региона
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей поездки в Немецкий национальный район региона - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время рабочей поездки в Немецкий национальный район региона
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 20 мар - РИА Новости. Жители Немецкого района Алтайского края собираются в местном доме культуры и шьют вещи для участников спецоперации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Рабочая поездка главы региона (Виктора Томенко - ред.) в Немецкий район началась с посещения многофункционального культурного центра в селе Гришковка. Сегодня сельский ДК является не только центром культурной жизни, но и площадкой для сбора посылок для бойцов СВО. Жители села здесь занимаются пошивом необходимых для военнослужащих вещей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что многие жители края участвуют в сборе посылок для участников спецоперации, плетут маскировочные сети и изготавливают окопные свечи.
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Надежные людиВиктор ТоменкоАлтайский крайСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
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