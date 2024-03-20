https://ria.ru/20240320/venesuela-1934366011.html
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина - РИА Новости, 20.03.2024
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина
Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила во вторник соглашение о приветствии президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:25
2024-03-20T02:25
2024-03-20T02:25
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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила во вторник соглашение о приветствии президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах 17 марта. "Квалифицированным большинством одобрен проект соглашения о приветствии и поздравлениях президенту Владимиру Путину с его убедительным переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы парламента в соцсети X. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
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венесуэла, в мире, россия, владимир путин
Венесуэла, В мире, Россия, Владимир Путин
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина
Национальная ассамблея Венесуэлы поприветствовала переизбрание Путина
МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила во вторник соглашение о приветствии президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах 17 марта.
"Квалифицированным большинством одобрен проект соглашения о приветствии и поздравлениях президенту Владимиру Путину с его убедительным переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы парламента в соцсети X.
Венесуэльский депутат провозгласил победу России над Западом на выборах
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.