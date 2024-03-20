Рейтинг@Mail.ru
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:25 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/venesuela-1934366011.html
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина - РИА Новости, 20.03.2024
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина
Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила во вторник соглашение о приветствии президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T02:25
2024-03-20T02:25
венесуэла
в мире
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_957f3fdf9fe8a0c96e878409b26bb1d4.jpg
МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила во вторник соглашение о приветствии президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах 17 марта. "Квалифицированным большинством одобрен проект соглашения о приветствии и поздравлениях президенту Владимиру Путину с его убедительным переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы парламента в соцсети X. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
https://ria.ru/20240320/vybory-1934365278.html
венесуэла
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133534/98/1335349803_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_9d31109dd4149ec8c38e3e1f3945e531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венесуэла, в мире, россия, владимир путин
Венесуэла, В мире, Россия, Владимир Путин
Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина

Национальная ассамблея Венесуэлы поприветствовала переизбрание Путина

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила во вторник соглашение о приветствии президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах 17 марта.
"Квалифицированным большинством одобрен проект соглашения о приветствии и поздравлениях президенту Владимиру Путину с его убедительным переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы парламента в соцсети X.
Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Венесуэльский депутат провозгласил победу России над Западом на выборах
02:00
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.
 
ВенесуэлаВ миреРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала