https://ria.ru/20240320/venesuela-1934366011.html

Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина

Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина - РИА Новости, 20.03.2024

Парламент Венесуэлы поприветствовал переизбрание Путина

Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила во вторник соглашение о приветствии президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T02:25

2024-03-20T02:25

2024-03-20T02:25

венесуэла

в мире

россия

владимир путин

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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Национальная ассамблея Венесуэлы утвердила во вторник соглашение о приветствии президенту России Владимиру Путину в связи с его победой на президентских выборах 17 марта. "Квалифицированным большинством одобрен проект соглашения о приветствии и поздравлениях президенту Владимиру Путину с его убедительным переизбранием на пост президента Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы парламента в соцсети X. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Явка составила 77,44%.

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венесуэла, в мире, россия, владимир путин