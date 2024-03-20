https://ria.ru/20240320/uzbekistan-1934428432.html
В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами
В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами - РИА Новости, 20.03.2024
В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами
Частный педагог лечила в Узбекистане детей от заикания криками и угрозами, используя ненормативную лексику, полиция возбудила против нее уголовное дело по... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:08
2024-03-20T12:08
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ТАШКЕНТ, 20 мар – РИА Новости. Частный педагог лечила в Узбекистане детей от заикания криками и угрозами, используя ненормативную лексику, полиция возбудила против нее уголовное дело по статье "мошенничество", сообщает пресс-служба детского омбудсмена страны. Ранее пользователи соцсетей в Узбекистане распространили видео, где женщина пытается вылечить ребенка от заикания с помощью угроз и криков, а также используя ненормативную лексику. Столь радикальные лечебные методы вызвали большой резонанс у жителей республики. "Было установлено, что на видео с ребенком занимается педагог частной практики во время одного из организованного ею семинаров в Джизаке", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена. По данным пресс-службы, экспертная рабочая группа представителей детского омбудсмена и госорганов выявила в методах платного лечения частного педагога признаки физического и психического насилия, а также обмана и злоупотребления доверием своих клиентов. "В отношении подозреваемой ОВД Юнусабадского района Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием", - говорится в сообщении. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.
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узбекистан, ташкент, в мире
Узбекистан, Ташкент, В мире
В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами
В Узбекистане будут судить педагога, лечившую детей от заикания угрозами
ТАШКЕНТ, 20 мар – РИА Новости.
Частный педагог лечила в Узбекистане детей от заикания криками и угрозами, используя ненормативную лексику, полиция возбудила против нее уголовное дело по статье "мошенничество", сообщает пресс-служба детского омбудсмена страны
.
Ранее пользователи соцсетей в Узбекистане распространили видео, где женщина пытается вылечить ребенка от заикания с помощью угроз и криков, а также используя ненормативную лексику. Столь радикальные лечебные методы вызвали большой резонанс у жителей республики.
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«
"Было установлено, что на видео с ребенком занимается педагог частной практики во время одного из организованного ею семинаров в Джизаке", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена.
По данным пресс-службы, экспертная рабочая группа представителей детского омбудсмена и госорганов выявила в методах платного лечения частного педагога признаки физического и психического насилия, а также обмана и злоупотребления доверием своих клиентов.
"В отношении подозреваемой ОВД Юнусабадского района Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием", - говорится в сообщении. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.
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