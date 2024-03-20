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В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами - РИА Новости, 20.03.2024
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12:08 20.03.2024 (обновлено: 14:19 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/uzbekistan-1934428432.html
В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами
В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами - РИА Новости, 20.03.2024
В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами
Частный педагог лечила в Узбекистане детей от заикания криками и угрозами, используя ненормативную лексику, полиция возбудила против нее уголовное дело по... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:08
2024-03-20T14:19
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ТАШКЕНТ, 20 мар – РИА Новости. Частный педагог лечила в Узбекистане детей от заикания криками и угрозами, используя ненормативную лексику, полиция возбудила против нее уголовное дело по статье "мошенничество", сообщает пресс-служба детского омбудсмена страны. Ранее пользователи соцсетей в Узбекистане распространили видео, где женщина пытается вылечить ребенка от заикания с помощью угроз и криков, а также используя ненормативную лексику. Столь радикальные лечебные методы вызвали большой резонанс у жителей республики. "Было установлено, что на видео с ребенком занимается педагог частной практики во время одного из организованного ею семинаров в Джизаке", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена. По данным пресс-службы, экспертная рабочая группа представителей детского омбудсмена и госорганов выявила в методах платного лечения частного педагога признаки физического и психического насилия, а также обмана и злоупотребления доверием своих клиентов. "В отношении подозреваемой ОВД Юнусабадского района Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием", - говорится в сообщении. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.
https://ria.ru/20221111/narusheniya-1830911075.html
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узбекистан, ташкент, в мире
Узбекистан, Ташкент, В мире
В Узбекистане педагог лечила детей от заикания криками и угрозами

В Узбекистане будут судить педагога, лечившую детей от заикания угрозами

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 20 мар – РИА Новости. Частный педагог лечила в Узбекистане детей от заикания криками и угрозами, используя ненормативную лексику, полиция возбудила против нее уголовное дело по статье "мошенничество", сообщает пресс-служба детского омбудсмена страны.
Ранее пользователи соцсетей в Узбекистане распространили видео, где женщина пытается вылечить ребенка от заикания с помощью угроз и криков, а также используя ненормативную лексику. Столь радикальные лечебные методы вызвали большой резонанс у жителей республики.
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"Было установлено, что на видео с ребенком занимается педагог частной практики во время одного из организованного ею семинаров в Джизаке", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале омбудсмена.
По данным пресс-службы, экспертная рабочая группа представителей детского омбудсмена и госорганов выявила в методах платного лечения частного педагога признаки физического и психического насилия, а также обмана и злоупотребления доверием своих клиентов.
"В отношении подозреваемой ОВД Юнусабадского района Ташкента возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество путем обмана или злоупотребления доверием", - говорится в сообщении. Санкции данной статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до трех лет.
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