https://ria.ru/20240320/ukraina-1934519797.html
Преследуемый на Украине митрополит УПЦ перенес инсульт, сообщили в епархии
Преследуемый на Украине митрополит УПЦ перенес инсульт, сообщили в епархии - РИА Новости, 20.03.2024
Преследуемый на Украине митрополит УПЦ перенес инсульт, сообщили в епархии
Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого преследуют украинские власти, перенес инсульт РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:52
2024-03-20T16:52
2024-03-20T16:52
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого преследуют украинские власти, перенес инсульт и находится на лечении, сообщается на сайте Тульчинской епархии УПЦ."Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан находится на лечении в связи с инсультом. Просьба, возносить молитвы о скорейшем выздоровлении преосвященного владыки. Владыка митрополит надеется, что вскоре увидится со всеми в крепости духа и в силе Божией", - говорится на сайте епархии.Суд на Украине оставил под ночным домашним арестом митрополита Ионафана, приговоренного к пяти годам лишения свободы с формулировкой за оправдание российской военной операции против Киева. Из-за уголовного преследования митрополит обратился к Владимиру Зеленскому.Решением Винницкого горсуда митрополит приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил обращение папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934036085.html
https://ria.ru/20240315/zaderzhannyy-1933323208.html
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украина, киев, россия, владимир зеленский, религия
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Преследуемый на Украине митрополит УПЦ перенес инсульт, сообщили в епархии
Преследуемый на Украине митрополит канонической УПЦ Ионафан перенес инсульт
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Митрополит Тульчинский и Брацлавский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких), которого преследуют украинские власти, перенес инсульт и находится на лечении, сообщается на сайте Тульчинской епархии УПЦ.
"Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан находится на лечении в связи с инсультом. Просьба, возносить молитвы о скорейшем выздоровлении преосвященного владыки. Владыка митрополит надеется, что вскоре увидится со всеми в крепости духа и в силе Божией", - говорится на сайте епархии.
Бывший американский чиновник раскритиковал законопроект о запрете УПЦ
Суд на Украине оставил под ночным домашним арестом митрополита Ионафана, приговоренного к пяти годам лишения свободы с формулировкой за оправдание российской военной операции против Киева
. Из-за уголовного преследования митрополит обратился к Владимиру Зеленскому
.
Решением Винницкого горсуда митрополит приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества. Ему вменили в вину оправдание российской военной операции, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с этим направил обращение папе Римскому Франциску и другим мировым и религиозным лидерам.
Задержанный протоиерей УПЦ находится в изоляторе СБУ, сообщили адвокаты
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией
, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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