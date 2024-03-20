Экс-премьер Британии призвала США разрешить Украине применять любое оружие
Лиз Трасс призвала Вашингтон позволить Киеву применять всё оружие и все тактики
© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики".
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"Я хочу, чтобы США оказали Украине максимальную поддержку и позволили ей использовать всевозможное оружие и всевозможные тактики, в том числе самолеты, орудия дальнего действия", — отметила она.
По словам экс-премьера, в ходе конференции консерваторов, которую она недавно посетила в США, никто из ее собеседников не говорил о поддержке России.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.