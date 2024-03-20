https://ria.ru/20240320/ukraina-1934475601.html

Экс-премьер Британии призвала США разрешить Украине применять любое оружие

Экс-премьер Британии призвала США разрешить Украине применять любое оружие - РИА Новости, 20.03.2024

Экс-премьер Британии призвала США разрешить Украине применять любое оружие

Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики". РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:39

2024-03-20T14:39

2024-03-20T14:39

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

лиз трасс

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828017144_0:82:3041:1793_1920x0_80_0_0_d319442d578f6ef8c96ca586b40498c2.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Экс-премьер Британии Лиз Трасс заявила в интервью Kyiv Post, что хочет, чтобы США позволили Украине использовать "всевозможное оружие и всевозможные тактики". "Я хочу, чтобы США оказали Украине максимальную поддержку и позволили ей использовать всевозможное оружие и всевозможные тактики, в том числе самолеты, орудия дальнего действия", — отметила она. По словам экс-премьера, в ходе конференции консерваторов, которую она недавно посетила в США, никто из ее собеседников не говорил о поддержке России. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине, если он действительно хочет приблизить окончание конфликта.

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, сша, лиз трасс, нато