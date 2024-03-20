Переговоры по Украине уже идут, но без участия ЕС, считает Ле Пен
Ле Пен: переговоры по Украине, вопреки нежеланию Запада, уже идут без участия ЕС
© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже идут, но без участия Франции и ЕС, заявила лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
"Сегодня переговоры идут, и мы это знаем, но они идут без участия Франции и без участия Европы. Они проходят через Турцию, они проходят через Китай. Мы полностью исключены из конфликта, который происходит у нас на пороге, и в котором нам было бы совершенно естественно участвовать в качества арбитра и переговорщика", — сказала политик.
По мнению Ле Пен, единственный способ помочь Украине — это дать ей возможность вести "переговоры с позиции силы", и это также единственная причина поставлять ей оружие.
"Но этого не хочет французское правительство, это не является его целью. <…> Через несколько месяцев после начала войны Владимир Зеленский был готов к переговорам, но у меня такое впечатление, что ему помешал ряд стран, у которых была другая точка зрения на события", — сказала она.
Ле Пен подчеркнула, что конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск неоправданны и лишь способствуют эскалации.
Она констатировала, что Макрон использует конфликт в своих политических целях, это его "предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать".
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий Путин заявил, что и у России не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.