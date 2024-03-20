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Переговоры по Украине уже идут, но без участия ЕС, считает Ле Пен - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 20.03.2024 (обновлено: 14:57 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934442253.html
Переговоры по Украине уже идут, но без участия ЕС, считает Ле Пен
Переговоры по Украине уже идут, но без участия ЕС, считает Ле Пен - РИА Новости, 20.03.2024
Переговоры по Украине уже идут, но без участия ЕС, считает Ле Пен
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже идут, но без участия Франции и ЕС, заявила лидер фракции "Национальное объединение" во французском... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:47
2024-03-20T14:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марин ле пен
евросоюз
франция
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ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже идут, но без участия Франции и ЕС, заявила лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter. "Сегодня переговоры идут, и мы это знаем, но они идут без участия Франции и без участия Европы. Они проходят через Турцию, они проходят через Китай. Мы полностью исключены из конфликта, который происходит у нас на пороге, и в котором нам было бы совершенно естественно участвовать в качества арбитра и переговорщика", — сказала политик.По мнению Ле Пен, единственный способ помочь Украине — это дать ей возможность вести "переговоры с позиции силы", и это также единственная причина поставлять ей оружие."Но этого не хочет французское правительство, это не является его целью. &lt;…&gt; Через несколько месяцев после начала войны Владимир Зеленский был готов к переговорам, но у меня такое впечатление, что ему помешал ряд стран, у которых была другая точка зрения на события", — сказала она.Ле Пен подчеркнула, что конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск неоправданны и лишь способствуют эскалации.Она констатировала, что Макрон использует конфликт в своих политических целях, это его "предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать".Как заявил в феврале французский президент, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи Киеву он поднял вопрос об отправке военных в зону конфликта, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.Накануне директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий Путин заявил, что и у России не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240320/makron-1934446324.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, украина, марин ле пен, евросоюз, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марин Ле Пен, Евросоюз, Франция
Переговоры по Украине уже идут, но без участия ЕС, считает Ле Пен

Ле Пен: переговоры по Украине, вопреки нежеланию Запада, уже идут без участия ЕС

© AP Photo / Michel EulerМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Michel Euler
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 20 мар — РИА Новости. Переговоры по урегулированию конфликта на Украине уже идут, но без участия Франции и ЕС, заявила лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Inter.
"Сегодня переговоры идут, и мы это знаем, но они идут без участия Франции и без участия Европы. Они проходят через Турцию, они проходят через Китай. Мы полностью исключены из конфликта, который происходит у нас на пороге, и в котором нам было бы совершенно естественно участвовать в качества арбитра и переговорщика", — сказала политик.
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По мнению Ле Пен, единственный способ помочь Украине — это дать ей возможность вести "переговоры с позиции силы", и это также единственная причина поставлять ей оружие.
"Но этого не хочет французское правительство, это не является его целью. <…> Через несколько месяцев после начала войны Владимир Зеленский был готов к переговорам, но у меня такое впечатление, что ему помешал ряд стран, у которых была другая точка зрения на события", — сказала она.
Ле Пен подчеркнула, что конфликт на Украине не угрожает жизненным интересам Франции, поэтому слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск неоправданны и лишь способствуют эскалации.
Она констатировала, что Макрон использует конфликт в своих политических целях, это его "предвыборная политическая коммуникация, но этого нельзя делать".
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Как заявил в феврале французский президент, Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На конференции по вопросам помощи Киеву он поднял вопрос об отправке военных в зону конфликта, но его не поддержали ни европейские лидеры, ни оппозиция в собственной стране.
Накануне директор СВР Сергей Нарышкин сообщил, что Франция готовит контингент для отправки в зону конфликта, на первом этапе он составит около двух тысяч военных.
Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву отметил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий Путин заявил, что и у России не будет ограничений в отношении государств с таким подходом.
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