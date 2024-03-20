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МИД КНР прокомментировал возможную отправку французских военных на Украину - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/ukraina-1934412139.html
МИД КНР прокомментировал возможную отправку французских военных на Украину
МИД КНР прокомментировал возможную отправку французских военных на Украину - РИА Новости, 20.03.2024
МИД КНР прокомментировал возможную отправку французских военных на Украину
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду возможную отправку французских военных на Украину, заявил, что Китай искренне... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:14
2024-03-20T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
китай
сергей нарышкин
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду возможную отправку французских военных на Украину, заявил, что Китай искренне надеется на то, что все будут способствовать деэскалации и созданию эффективной структуры безопасности в Европе. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты. "Китай искренне надеется на то, что все соответствующие стороны проявят политическую волю, будут способствовать охлаждению ситуации, а также приложат совместные усилия для скорейшего прекращения огня и боевых действий, для создания сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - сказал Линь Цзянь.
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
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в мире, украина, китай, сергей нарышкин, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Сергей Нарышкин, Франция
МИД КНР прокомментировал возможную отправку французских военных на Украину

МИД Китая выразил надежду на совместные усилия по деэскалации на Украине

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя на брифинге в среду возможную отправку французских военных на Украину, заявил, что Китай искренне надеется на то, что все будут способствовать деэскалации и созданию эффективной структуры безопасности в Европе.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, на первом этапе он составит около 2 тысяч военных. При этом, по его словам, в Елисейском дворце говорят, что число погибших на Украине французов "уже превысило психологически значимый порог", а обнародование таких данных способно спровоцировать граждан на протесты.
"Китай искренне надеется на то, что все соответствующие стороны проявят политическую волю, будут способствовать охлаждению ситуации, а также приложат совместные усилия для скорейшего прекращения огня и боевых действий, для создания сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - сказал Линь Цзянь.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКитайСергей НарышкинФранция
 
 
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