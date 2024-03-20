https://ria.ru/20240320/tv-1934455081.html
Россия обсуждает с Арменией вопрос риска отключения российских телеканалов
Россия обсуждает с Арменией вопрос риска отключения российских телеканалов - РИА Новости, 20.03.2024
Россия обсуждает с Арменией вопрос риска отключения российских телеканалов
Москва обсуждает в контактах с Ереваном вопрос риска отключения российских телеканалов в Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:36
2024-03-20T13:36
2024-03-20T13:44
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Москва обсуждает в контактах с Ереваном вопрос риска отключения российских телеканалов в Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу, у нас проходят консультации. Обмен мнениями не завершен, мы получили наработки со стороны Еревана, передали свои соображения и находимся, как я уже сказала, в плотном контакте", - сообщила она на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, армения, москва, ереван, мария захарова, в мире
Россия, Армения, Москва, Ереван, Мария Захарова, В мире
Россия обсуждает с Арменией вопрос риска отключения российских телеканалов
МИД: Россия обсуждает с Арменией вопрос риска отключения российских телеканалов