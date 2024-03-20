https://ria.ru/20240320/trvoga-1934454626.html

В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.03.2024

В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:35

2024-03-20T13:35

2024-03-20T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

черкасская область

киевская область

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, в Киеве и Киевской области объявили тревогу около 13.20 мск, примерно в это же время сигнал тревоги включили в Харьковской и Черкасской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

черкасская область

киевская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, черкасская область, киевская область, харьковская область