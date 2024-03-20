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В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.03.2024
В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:35
2024-03-20T13:35
2024-03-20T13:46
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Харьковской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, в Киеве и Киевской области объявили тревогу около 13.20 мск, примерно в это же время сигнал тревоги включили в Харьковской и Черкасской областях.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Киеве и трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве, в Харьковской, Киевской и Черкасской областях объявили тревогу