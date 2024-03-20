Рейтинг@Mail.ru
В Якутии детский сад пошел трещинами - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/treschiny-1934400073.html
В Якутии детский сад пошел трещинами
В Якутии детский сад пошел трещинами - РИА Новости, 20.03.2024
В Якутии детский сад пошел трещинами
Уголовное дело о превышении полномочий завели в Якутии из-за трещин на несущих стенах и угрозы обрушения детского сада, построенного в 2017 году, сообщает СУСК... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:40
2024-03-20T10:40
происшествия
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934399578_0:157:976:706_1920x0_80_0_0_49f1e3133b445d684b87d9e179855cd1.jpg
ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий завели в Якутии из-за трещин на несущих стенах и угрозы обрушения детского сада, построенного в 2017 году, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. По данным следствия, 19 февраля на несущей стене детского сада в селе Мастах образовались "трещины значительных размеров". Объект был построен совсем недавно, в 2017 году. "Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) при строительстве детского сада в Кобяйском районе. Установлено, что при строительстве детского сада имело место отклонение от проектно-сметной документации", - сказано в релизе. Как выяснил Следственный комитет, чиновники местной администрации "не проверили объект надлежащим образом и ввели его в эксплуатацию". Из-за угрозы разрушения здания детский сад закрыт на неопределенный срок. Как уточняет прокуратура республики, вместо монолитного бетонного фундамента подрядчик построил фундамент из металлических труб.
https://ria.ru/20240307/pozhar-1931791083.html
https://ria.ru/20240114/rebenok-1921271677.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934399578_0:0:977:732_1920x0_80_0_0_e95bcb829b721a24ffee18f0b3b7f8ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии детский сад пошел трещинами

В Якутии на несущих стенах детского сада появились трещины

© Фото : Следком Якутии/TelegramТрещина в здании детского сада в Кобяйском районе в Якутии
Трещина в здании детского сада в Кобяйском районе в Якутии - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : Следком Якутии/Telegram
Трещина в здании детского сада в Кобяйском районе в Якутии
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий завели в Якутии из-за трещин на несущих стенах и угрозы обрушения детского сада, построенного в 2017 году, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале.
По данным следствия, 19 февраля на несущей стене детского сада в селе Мастах образовались "трещины значительных размеров". Объект был построен совсем недавно, в 2017 году.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы
7 марта, 17:31
"Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) при строительстве детского сада в Кобяйском районе. Установлено, что при строительстве детского сада имело место отклонение от проектно-сметной документации", - сказано в релизе.
Как выяснил Следственный комитет, чиновники местной администрации "не проверили объект надлежащим образом и ввели его в эксплуатацию". Из-за угрозы разрушения здания детский сад закрыт на неопределенный срок.
Как уточняет прокуратура республики, вместо монолитного бетонного фундамента подрядчик построил фундамент из металлических труб.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
В детском саду в Казани умерла девочка
14 января, 13:38
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала