https://ria.ru/20240320/treschiny-1934400073.html

В Якутии детский сад пошел трещинами

В Якутии детский сад пошел трещинами - РИА Новости, 20.03.2024

В Якутии детский сад пошел трещинами

Уголовное дело о превышении полномочий завели в Якутии из-за трещин на несущих стенах и угрозы обрушения детского сада, построенного в 2017 году, сообщает СУСК... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T10:40

2024-03-20T10:40

2024-03-20T10:40

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий завели в Якутии из-за трещин на несущих стенах и угрозы обрушения детского сада, построенного в 2017 году, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. По данным следствия, 19 февраля на несущей стене детского сада в селе Мастах образовались "трещины значительных размеров". Объект был построен совсем недавно, в 2017 году. "Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) при строительстве детского сада в Кобяйском районе. Установлено, что при строительстве детского сада имело место отклонение от проектно-сметной документации", - сказано в релизе. Как выяснил Следственный комитет, чиновники местной администрации "не проверили объект надлежащим образом и ввели его в эксплуатацию". Из-за угрозы разрушения здания детский сад закрыт на неопределенный срок. Как уточняет прокуратура республики, вместо монолитного бетонного фундамента подрядчик построил фундамент из металлических труб.

https://ria.ru/20240307/pozhar-1931791083.html

https://ria.ru/20240114/rebenok-1921271677.html

республика саха (якутия)

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происшествия, республика саха (якутия)