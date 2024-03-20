https://ria.ru/20240320/treschiny-1934400073.html
В Якутии детский сад пошел трещинами
В Якутии детский сад пошел трещинами - РИА Новости, 20.03.2024
В Якутии детский сад пошел трещинами
Уголовное дело о превышении полномочий завели в Якутии из-за трещин на несущих стенах и угрозы обрушения детского сада, построенного в 2017 году, сообщает СУСК... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T10:40
2024-03-20T10:40
2024-03-20T10:40
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости. Уголовное дело о превышении полномочий завели в Якутии из-за трещин на несущих стенах и угрозы обрушения детского сада, построенного в 2017 году, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. По данным следствия, 19 февраля на несущей стене детского сада в селе Мастах образовались "трещины значительных размеров". Объект был построен совсем недавно, в 2017 году. "Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) при строительстве детского сада в Кобяйском районе. Установлено, что при строительстве детского сада имело место отклонение от проектно-сметной документации", - сказано в релизе. Как выяснил Следственный комитет, чиновники местной администрации "не проверили объект надлежащим образом и ввели его в эксплуатацию". Из-за угрозы разрушения здания детский сад закрыт на неопределенный срок. Как уточняет прокуратура республики, вместо монолитного бетонного фундамента подрядчик построил фундамент из металлических труб.
https://ria.ru/20240307/pozhar-1931791083.html
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В Якутии детский сад пошел трещинами
В Якутии на несущих стенах детского сада появились трещины
ЯКУТСК, 20 мар - РИА Новости.
Уголовное дело о превышении полномочий завели в Якутии из-за трещин на несущих стенах и угрозы обрушения детского сада, построенного в 2017 году, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале
.
По данным следствия, 19 февраля на несущей стене детского сада в селе Мастах образовались "трещины значительных размеров". Объект был построен совсем недавно, в 2017 году.
В Иркутской области загорелось здание детского сада и школы
"Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий с причинением тяжких последствий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ) при строительстве детского сада в Кобяйском районе. Установлено, что при строительстве детского сада имело место отклонение от проектно-сметной документации", - сказано в релизе.
Как выяснил Следственный комитет, чиновники местной администрации "не проверили объект надлежащим образом и ввели его в эксплуатацию". Из-за угрозы разрушения здания детский сад закрыт на неопределенный срок.
Как уточняет прокуратура республики, вместо монолитного бетонного фундамента подрядчик построил фундамент из металлических труб.
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