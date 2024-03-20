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Эксперты обсудили развитие телерадиовещания в России - РИА Новости, 20.03.2024
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20:45 20.03.2024 (обновлено: 20:54 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/teleradioveschanie-1934563229.html
Эксперты обсудили развитие телерадиовещания в России
Эксперты обсудили развитие телерадиовещания в России - РИА Новости, 20.03.2024
Эксперты обсудили развитие телерадиовещания в России
Эксперты обсудили развитие телерадиовещания в России, в частности потенциал РФ на разработку отечественного оборудования и ПО, новый телекомплекс НТВ,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T20:45
2024-03-20T20:54
выставка-форум "россия"
экономика
россия
москва
выставка-форум "россия"
технологии
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Эксперты обсудили развитие телерадиовещания в России, в частности потенциал РФ на разработку отечественного оборудования и ПО, новый телекомплекс НТВ, оборудованный с использованием российских технологий, а также выделение более 7 миллиардов рублей на особо значимые проекты на едином демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия". Потенциал России создать отечественное ПОДиректор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина считает, что у России есть потенциал, чтобы разрабатывать свое оборудование и программное обеспечение. Она добавила, что существует проблема с запуском серийного производства своего оборудования и программного обеспечения. Эту задачу стоит решать всем, кто имеет отношение к выработке государственных решений по поддержке импортозамещения. Телекомплекс НТВ переедет в новый комплекс, оборудованный с использованием технологий РФТелекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный директор НТВ Алексей Земский. Более 7 млрд на особо значимые проектыРоссийский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) отберет особо значимые проекты для финансирования в сфере IT по итогам конференции ЦИПР в конце мая, фонд заложил более 7 миллиардов рублей на их поддержку, об этом рассказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов. Сейчас фонд поддерживает 22 особо значимых проекта на общую сумму грантового финансирования 18 миллиардов рублей. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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экономика, россия, москва, выставка-форум "россия", технологии
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Москва, Выставка-форум "Россия", Технологии
Эксперты обсудили развитие телерадиовещания в России

Директор департамента Минцифры Ларина: у РФ есть потенциал для создания ПО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкИндустриальный центр компетенций "Телерадиовещание" на выставке "Россия"
Индустриальный центр компетенций Телерадиовещание на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Индустриальный центр компетенций "Телерадиовещание" на выставке "Россия"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Эксперты обсудили развитие телерадиовещания в России, в частности потенциал РФ на разработку отечественного оборудования и ПО, новый телекомплекс НТВ, оборудованный с использованием российских технологий, а также выделение более 7 миллиардов рублей на особо значимые проекты на едином демодне индустриальных центров компетенций (ИЦК) "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который проходит на площадке Международной выставки-форума "Россия".
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17 марта, 23:48

Потенциал России создать отечественное ПО

Директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина считает, что у России есть потенциал, чтобы разрабатывать свое оборудование и программное обеспечение.
Она добавила, что существует проблема с запуском серийного производства своего оборудования и программного обеспечения. Эту задачу стоит решать всем, кто имеет отношение к выработке государственных решений по поддержке импортозамещения.

Телекомплекс НТВ переедет в новый комплекс, оборудованный с использованием технологий РФ

Телекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный директор НТВ Алексей Земский.
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13 марта, 14:08

Более 7 млрд на особо значимые проекты

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) отберет особо значимые проекты для финансирования в сфере IT по итогам конференции ЦИПР в конце мая, фонд заложил более 7 миллиардов рублей на их поддержку, об этом рассказал генеральный директор РФРИТ Александр Павлов.
Сейчас фонд поддерживает 22 особо значимых проекта на общую сумму грантового финансирования 18 миллиардов рублей.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.
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