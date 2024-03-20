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НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский - РИА Новости, 20.03.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
15:11 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/tekhnologii-1934484798.html
НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский
НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский - РИА Новости, 20.03.2024
НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский
Телекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:11
2024-03-20T15:11
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
москва
алексей земский
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Телекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный директор НТВ Алексей Земский. "В новом телекомплексе, в который мы, надеемся, в этом году переедем, все технические области полностью закрыты российскими технологиями", - рассказал он на демо-дне индустриальных центров компетенций (ИЦК), который проходит на выставке "Россия" на ВДНХ. Ранее компания НТВ сообщала, что строительство нового телецентра находится в завершающей стадии. В новом здании на Новомосковской улице общей площадью 75 тысяч квадратных метров будут восемь надземных и два подземных этажа, в него из телецентра "Останкино" переедут все сотрудники телеканала. Внутри расположатся десять студий общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября прошлого года.
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выставка-форум "россия", москва, алексей земский, нтв (телеканал)
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва, Алексей Земский, НТВ (телеканал)
НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский

Земский: технические области в новом телецентре НТВ закрыты технологиями РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип телеканала НТВ
Логотип телеканала НТВ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип телеканала НТВ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Телекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный директор НТВ Алексей Земский.
"В новом телекомплексе, в который мы, надеемся, в этом году переедем, все технические области полностью закрыты российскими технологиями", - рассказал он на демо-дне индустриальных центров компетенций (ИЦК), который проходит на выставке "Россия" на ВДНХ.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
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Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

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Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

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Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

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На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

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На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

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Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

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Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

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Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

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В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Ранее компания НТВ сообщала, что строительство нового телецентра находится в завершающей стадии. В новом здании на Новомосковской улице общей площадью 75 тысяч квадратных метров будут восемь надземных и два подземных этажа, в него из телецентра "Останкино" переедут все сотрудники телеканала. Внутри расположатся десять студий общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября прошлого года.
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