https://ria.ru/20240320/tekhnologii-1934484798.html

НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский

НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский - РИА Новости, 20.03.2024

НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский

Телекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:11

2024-03-20T15:11

2024-03-20T15:11

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

алексей земский

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Телекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный директор НТВ Алексей Земский. "В новом телекомплексе, в который мы, надеемся, в этом году переедем, все технические области полностью закрыты российскими технологиями", - рассказал он на демо-дне индустриальных центров компетенций (ИЦК), который проходит на выставке "Россия" на ВДНХ. Ранее компания НТВ сообщала, что строительство нового телецентра находится в завершающей стадии. В новом здании на Новомосковской улице общей площадью 75 тысяч квадратных метров будут восемь надземных и два подземных этажа, в него из телецентра "Останкино" переедут все сотрудники телеканала. Внутри расположатся десять студий общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября прошлого года.

https://ria.ru/20240307/serial-1931504705.html

москва

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выставка-форум "россия", москва, алексей земский, нтв (телеканал)