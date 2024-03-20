НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, заявил Земский

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Телекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный директор НТВ Алексей Земский. "В новом телекомплексе, в который мы, надеемся, в этом году переедем, все технические области полностью закрыты российскими технологиями", - рассказал он на демо-дне индустриальных центров компетенций (ИЦК), который проходит на выставке "Россия" на ВДНХ. Ранее компания НТВ сообщала, что строительство нового телецентра находится в завершающей стадии. В новом здании на Новомосковской улице общей площадью 75 тысяч квадратных метров будут восемь надземных и два подземных этажа, в него из телецентра "Останкино" переедут все сотрудники телеканала. Внутри расположатся десять студий общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября прошлого года.
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Телекомпания НТВ планирует переехать в новый телекомплекс в 2024 году, оборудованный с использованием российских технологий, сообщил журналистам генеральный директор НТВ Алексей Земский.
"В новом телекомплексе, в который мы, надеемся, в этом году переедем, все технические области полностью закрыты российскими технологиями", - рассказал он на демо-дне индустриальных центров компетенций (ИЦК), который проходит на выставке "Россия" на ВДНХ.
Ранее компания НТВ сообщала, что строительство нового телецентра находится в завершающей стадии. В новом здании на Новомосковской улице общей площадью 75 тысяч квадратных метров будут восемь надземных и два подземных этажа, в него из телецентра "Останкино" переедут все сотрудники телеканала. Внутри расположатся десять студий общей площадью почти 4 тысячи квадратных метров.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября прошлого года.
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