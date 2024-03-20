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Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.03.2024
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие улучшили своё тактическое положение и нанесли украинским войскам огневое поражение на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:19
2024-03-20T15:19
2024-03-20T15:23
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили своё тактическое положение и нанесли украинским войскам огневое поражение на южнодонецком направлении, потери противника составили до 110 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении