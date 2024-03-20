Рейтинг@Mail.ru
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 20.03.2024 (обновлено: 15:23 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/svo-1934486859.html
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.03.2024
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие улучшили своё тактическое положение и нанесли украинским войскам огневое поражение на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:19
2024-03-20T15:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722731_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_1d3012da7969dece4854ef9199017288.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили своё тактическое положение и нанесли украинским войскам огневое поражение на южнодонецком направлении, потери противника составили до 110 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722731_232:0:2961:2047_1920x0_80_0_0_546de1d171a2b846503658cad7da7a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России улучшили тактическое положение на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили своё тактическое положение и нанесли украинским войскам огневое поражение на южнодонецком направлении, потери противника составили до 110 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала