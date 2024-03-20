https://ria.ru/20240320/svo-1934486859.html

Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении

Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 20.03.2024

Российские войска улучшили позиции на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие улучшили своё тактическое положение и нанесли украинским войскам огневое поражение на южнодонецком направлении, потери противника... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:19

2024-03-20T15:19

2024-03-20T15:23

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие улучшили своё тактическое положение и нанесли украинским войскам огневое поражение на южнодонецком направлении, потери противника составили до 110 солдат, сообщили в среду в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили свое тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник потерял до 110 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика