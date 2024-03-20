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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 20.03.2024 (обновлено: 15:32 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/svo-1934485516.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:17
2024-03-20T15:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным министерства, на купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Терны в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп 18-й бригады нацгвардии Украины."Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 85 военных на Купянском направлении за сутки

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
По данным министерства, на купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Терны в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп 18-й бригады нацгвардии Украины.
"Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская область
 
 
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