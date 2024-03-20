https://ria.ru/20240320/svo-1934485516.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 20.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:17

2024-03-20T15:17

2024-03-20T15:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском направлении около 80 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным министерства, на купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск улучшено положение по переднему краю и нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка, Кисловка, Ягодное и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Терны в ДНР отражены две контратаки штурмовых групп 18-й бригады нацгвардии Украины."Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область