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ВС России уничтожили украинский склад топлива для военной техники
ВС России уничтожили украинский склад топлива для военной техники - РИА Новости, 20.03.2024
ВС России уничтожили украинский склад топлива для военной техники
Российские военные уничтожили украинский склад топлива для военной техники, а также боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщило в среду... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:23
2024-03-20T15:23
2024-03-20T15:23
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад топлива для военной техники, а также боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщило в среду министерство обороны РФ. "Уничтожены: склад топлива для военной техники ВСУ, боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня "Град", а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили украинский склад топлива для военной техники
Минобороны: ВС России уничтожили украинский склад топлива для военной техники