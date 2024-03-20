https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934487983.html

ВС России уничтожили украинский склад топлива для военной техники

ВС России уничтожили украинский склад топлива для военной техники - РИА Новости, 20.03.2024

ВС России уничтожили украинский склад топлива для военной техники

Российские военные уничтожили украинский склад топлива для военной техники, а также боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщило в среду... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:23

2024-03-20T15:23

2024-03-20T15:23

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинский склад топлива для военной техники, а также боевую и транспортно-заряжающую машины РСЗО "Град", сообщило в среду министерство обороны РФ. "Уничтожены: склад топлива для военной техники ВСУ, боевая и транспортно-заряжающая машины реактивной системы залпового огня "Град", а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 121 районе", - говорится в сводке российского военного ведомства.

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россия, безопасность, вооруженные силы украины