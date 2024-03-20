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Киев потерял до 65 военных и технику на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 20.03.2024 (обновлено: 15:20 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934487071.html
Киев потерял до 65 военных и технику на Херсонском направлении
Киев потерял до 65 военных и технику на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.03.2024
Киев потерял до 65 военных и технику на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 65 украинских... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:19
2024-03-20T15:20
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и орудие Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 65 военных и технику на Херсонском направлении

МО РФ: ВСУ потеряли до 65 военных и САУ Paladin на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и орудие Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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