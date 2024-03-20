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Киев потерял до 65 военных и технику на Херсонском направлении

Киев потерял до 65 военных и технику на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.03.2024

Киев потерял до 65 военных и технику на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 65 украинских... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:19

2024-03-20T15:19

2024-03-20T15:20

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожили за сутки до 65 украинских военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США и орудие Д-20, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Копани, Мирное Запорожской области и Ивановка Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Paladin производства США и орудие Д-20", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность