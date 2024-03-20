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Российские войска улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 20.03.2024
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15:18 20.03.2024 (обновлено: 15:24 20.03.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934486293.html
Российские войска улучшили положение на Авдеевском направлении
Российские войска улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 20.03.2024
Российские войска улучшили положение на Авдеевском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 400 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:18
2024-03-20T15:24
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
безопасность
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 400 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.По данным ведомства, на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-ймотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", - сказали в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность
Российские войска улучшили положение на Авдеевском направлении

МО: ВС РФ улучшили положение по переднему краю на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на авдеевском направлении около 400 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" нанесли огневое поражение противнику и улучшили положение по переднему краю. Отражены семь контратак штурмовых групп 47-й, 53-й механизированных, 59-ймотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Первомайское, Тоненькое, Водяное и Бердычи Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 395 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира", - сказали в министерстве.
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