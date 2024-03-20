https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934374575.html

Расчет БПЛА за один выход уничтожил позицию диверсантов и объект РЭБ

Расчет БПЛА за один выход уничтожил позицию диверсантов и объект РЭБ - РИА Новости, 20.03.2024

Расчет БПЛА за один выход уничтожил позицию диверсантов и объект РЭБ

Российский расчет дронов-камикадзе на херсонском направлении за один выход уничтожил объект радиоэлектронной борьбы ВСУ, позицию диверсионно-разведывательной... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T06:33

2024-03-20T06:33

2024-03-20T09:22

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ГЕНИЧЕСК, 20 мар – РИА Новости. Российский расчет дронов-камикадзе на херсонском направлении за один выход уничтожил объект радиоэлектронной борьбы ВСУ, позицию диверсионно-разведывательной группы и две точки высадки украинских диверсантов на берег Днепра, сообщил РИА Новости российский оператор беспилотника с позывным "Добрый". "Мы с расчетом выдвинулись к Днепру, в серую зону, вплотную к противнику, чтобы в радиус действия наших дронов попало максимальное количество позиций и объектов врага. Разведчики передали нам актуальные координаты целей, далее мы поднимали наши "птички" и отрабатывали по этим уже выявленным целям", – сказал он. "Нами были уничтожены объект РЭБ противника и две оборудованные точки высадки их диверсантов на наш берег. Кроме того, в ходе работы мы обнаружили "живые" позиции диверсионно-разведывательной группы врага, верифицировали цель и сразу же нанесли по ней удар", – отметил "Добрый". По его словам, вражеская ДРГ была замечена в здании брошенной пожарной части, а объект РЭБ был размещен в поврежденной водонапорной башне.

https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934374078.html

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929894876.html

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Уничтожение позиции диверсантов и объекта РЭБ дронами-камикадзе Российский расчет дронов-камикадзе на херсонском направлении за один выход уничтожил объект радиоэлектронной борьбы ВСУ, позицию диверсионно-разведывательной группы и две точки высадки украинских диверсантов на берег Днепра, сообщил РИА Новости российский оператор беспилотника с позывным "Добрый". 2024-03-20T06:33 true PT0M47S

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вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф