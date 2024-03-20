https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934367656.html

Депутат рассказал об уничтожении в ходе СВО французских снайперов

Депутат рассказал об уничтожении в ходе СВО французских снайперов - РИА Новости, 20.03.2024

Депутат рассказал об уничтожении в ходе СВО французских снайперов

Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские снайперы и инструкторы появляются на линии соприкосновения, их периодически уничтожают российские войска,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T03:34

2024-03-20T03:34

2024-03-20T03:34

специальная военная операция на украине

виктор водолацкий

луганская народная республика

россия

сергей нарышкин

госдума рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

украина

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Французские, немецкие, польские, болгарские и чешские снайперы и инструкторы появляются на линии соприкосновения, их периодически уничтожают российские войска, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных. "Большая часть из них (французских, немецких, польских, болгарских и чешских подразделений - ред.) находится во втором эшелоне, а вот снайперы, инструкторы, они бывают на первой линии и периодически мы их уничтожаем", - сказал Водолацкий.

https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934367299.html

луганская народная республика

россия

украина

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виктор водолацкий, луганская народная республика, россия, сергей нарышкин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), украина