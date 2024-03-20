https://ria.ru/20240320/spasateli-1934419147.html
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы в Москве
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы в Москве - РИА Новости, 20.03.2024
Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы в Москве
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, москвичам следует внимательнее следить за детьми и питомцами во время прогулок... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:37
2024-03-20T11:37
2024-03-20T11:37
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москва
петр бирюков
тинао
общество
комплекс городского хозяйства москвы
московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, москвичам следует внимательнее следить за детьми и питомцами во время прогулок около воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", — отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время на Москве-реке толщина льда составляет до 15 сантиметров в районе Серебряного Бора и Карамышевской набережной, в заливах и поймах - от 18 до 38 сантиметров, на прудах в ТиНАО - до 35 сантиметров. "Профильные службы регулярно проводят замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
https://ria.ru/20240227/spasateli-1929775995.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, тинао, общество, комплекс городского хозяйства москвы, московская городская поисково-спасательная служба (мгпсс)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, ТиНАО, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Московская городская поисково-спасательная служба (МГПСС)
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме, москвичам следует внимательнее следить за детьми и питомцами во время прогулок около воды, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как с установлением положительных температур воздуха лед начал таять, он становится хрупким и представляет реальную опасность. Просим москвичей быть аккуратнее, ни в коем случае не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время на Москве-реке толщина льда составляет до 15 сантиметров в районе Серебряного Бора и Карамышевской набережной, в заливах и поймах - от 18 до 38 сантиметров, на прудах в ТиНАО
- до 35 сантиметров.
"Профильные службы регулярно проводят замеры толщины льда, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли и катки на естественных водоемах. Спасатели патрулируют водные акватории на более 20 судах на воздушной подушке, которые способны передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.
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