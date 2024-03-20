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СМИ: Европарламент пригрозил Словакии перекрыть доступ к фондам ЕС - РИА Новости, 20.03.2024
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13:43 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/slovakiya-1934456095.html
СМИ: Европарламент пригрозил Словакии перекрыть доступ к фондам ЕС
СМИ: Европарламент пригрозил Словакии перекрыть доступ к фондам ЕС - РИА Новости, 20.03.2024
СМИ: Европарламент пригрозил Словакии перекрыть доступ к фондам ЕС
Вице-президент Европейского парламента Мартин Гойсик считает, что если правительство словацкого премьер-министра Роберта Фицо продолжит идти "по нелиберальному... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:43
2024-03-20T13:43
в мире
словакия
роберт фицо
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вице-президент Европейского парламента Мартин Гойсик считает, что если правительство словацкого премьер-министра Роберта Фицо продолжит идти "по нелиберальному пути", то Словакия может потерять доступ к фондам ЕС, пишет газета Politico. "Если правительство Фицо продолжит идти по нелиберальному пути, Словакия может потерять доступ к фондам ЕС", - пишет газета со ссылкой на Гойсика. Как утверждает издание, правящая коалиция Словакии берет пример с премьера Венгрии Виктора Орбана, "когда речь заходит о нелиберальных взглядах". Среди "нелиберальных взглядов" издание в пример приводит контролирование СМИ и упразднение специальной прокуратуры. В этой связи газета упоминает ситуацию вокруг Венгрии, когда Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении нее специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии", что означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя в Будапеште заявляли, что Венгрия выполнила весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
https://ria.ru/20240314/slovakiya-1933011779.html
https://ria.ru/20240308/interesy-1931943219.html
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в мире, словакия, роберт фицо, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: Европарламент пригрозил Словакии перекрыть доступ к фондам ЕС

Politico: кабинет Фицо могут лишить доступа к фондам ЕС за "нелиберальный путь"

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВид на исторический центр Братиславы
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Вице-президент Европейского парламента Мартин Гойсик считает, что если правительство словацкого премьер-министра Роберта Фицо продолжит идти "по нелиберальному пути", то Словакия может потерять доступ к фондам ЕС, пишет газета Politico.
"Если правительство Фицо продолжит идти по нелиберальному пути, Словакия может потерять доступ к фондам ЕС", - пишет газета со ссылкой на Гойсика.
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Как утверждает издание, правящая коалиция Словакии берет пример с премьера Венгрии Виктора Орбана, "когда речь заходит о нелиберальных взглядах". Среди "нелиберальных взглядов" издание в пример приводит контролирование СМИ и упразднение специальной прокуратуры.
В этой связи газета упоминает ситуацию вокруг Венгрии, когда Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении нее специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии", что означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта.
Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя в Будапеште заявляли, что Венгрия выполнила весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
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