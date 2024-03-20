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Украинский БПЛА атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:41 20.03.2024 (обновлено: 05:55 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/skoraya-1934361572.html
Украинский БПЛА атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком
Украинский БПЛА атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком - РИА Новости, 20.03.2024
Украинский БПЛА атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком
Украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок, сообщил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:41
2024-03-20T05:55
специальная военная операция на украине
каховка
в мире
андрей алексеенко
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок, сообщил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко.&quot;В Каховке под удар украинского дрона попала скорая помощь. В машине кроме бригады медиков находился тяжелобольной ребенок. Его везли в больницу&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.Уточняется, что фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали, состояние водителя пока неизвестно.
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каховка, в мире, андрей алексеенко
Специальная военная операция на Украине, Каховка, В мире, Андрей Алексеенко
Украинский БПЛА атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком

БПЛА ВСУ атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок, сообщил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко.
«

"В Каховке под удар украинского дрона попала скорая помощь. В машине кроме бригады медиков находился тяжелобольной ребенок. Его везли в больницу", — написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали, состояние водителя пока неизвестно.
 
Специальная военная операция на УкраинеКаховкаВ миреАндрей Алексеенко
 
 
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