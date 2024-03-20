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Украинский БПЛА атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком

Украинский БПЛА атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком - РИА Новости, 20.03.2024

Украинский БПЛА атаковал в Каховке "скорую" с тяжелобольным ребенком

Украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок, сообщил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:41

2024-03-20T00:41

2024-03-20T05:55

специальная военная операция на украине

каховка

в мире

андрей алексеенко

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинский дрон атаковал в Каховке машину скорой помощи, в которой находился тяжелобольной ребенок, сообщил глава херсонского правительства Андрей Алексеенко."В Каховке под удар украинского дрона попала скорая помощь. В машине кроме бригады медиков находился тяжелобольной ребенок. Его везли в больницу", — написал он в своем Telegram-канале.Уточняется, что фельдшер и ребенок от взрыва боеприпаса не пострадали, состояние водителя пока неизвестно.

каховка

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