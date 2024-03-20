https://ria.ru/20240320/shoygu-1934465092.html

ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу

ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024

ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу

ВСУ при попытках атак российской границы потеряли 23 танка, 11 БМП Bradley, пять установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:09

2024-03-20T14:09

2024-03-20T16:02

специальная военная операция на украине

россия

курская область

сергей шойгу

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ при попытках атак российской границы потеряли 23 танка, 11 БМП Bradley, пять установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях... Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность