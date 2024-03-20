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ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу
ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу
ВСУ при попытках атак российской границы потеряли 23 танка, 11 БМП Bradley, пять установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:09
2024-03-20T14:09
2024-03-20T16:02
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курская область
сергей шойгу
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безопасность
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ при попытках атак российской границы потеряли 23 танка, 11 БМП Bradley, пять установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях... Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, курская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу
Шойгу: ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, 11 Bradley, 5 РСЗО Vampire