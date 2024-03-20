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ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:09 20.03.2024 (обновлено: 16:02 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/shoygu-1934465092.html
ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу
ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу
ВСУ при попытках атак российской границы потеряли 23 танка, 11 БМП Bradley, пять установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:09
2024-03-20T16:02
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ при попытках атак российской границы потеряли 23 танка, 11 БМП Bradley, пять установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях... Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
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россия, курская область, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ при приграничных атаках потеряли 23 танка, 11 Bradley, 5 РСЗО Vampire

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ при попытках атак российской границы потеряли 23 танка, 11 БМП Bradley, пять установок РСЗО Vampire и вертолет Ми-8, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Украинские боевики предприняли попытки захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях... Уничтожено 23 танка, 34 единицы бронетехники, в том числе 11 "Брэдли", пять пусковых установок реактивной системы залпового огня "Вампир", вертолет Ми-8", - сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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