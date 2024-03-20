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В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу
В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу
В подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство, сообщил на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:00
2024-03-20T14:00
2024-03-20T14:12
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Из-за больших потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя, выдает за успехи теракты против россиян, наращивает принудительную мобилизацию", - сказал Шойгу.
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киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу
Шойгу: в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, процветает мародерство