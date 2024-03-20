Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 20.03.2024 (обновлено: 14:12 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/shoygu-1934462522.html
В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу
В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024
В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу
В подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство, сообщил на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:00
2024-03-20T14:12
специальная военная операция на украине
киев
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_0:98:1765:1091_1920x0_80_0_0_db755a5ed05aa6bccbfec52d2deffb79.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Из-за больших потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя, выдает за успехи теракты против россиян, наращивает принудительную мобилизацию", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899489346_233:0:1725:1119_1920x0_80_0_0_d1c297ef9a255e1ea9e4ea39031b8b14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, В мире
В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу

Шойгу: в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, процветает мародерство

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
"Из-за больших потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя, выдает за успехи теракты против россиян, наращивает принудительную мобилизацию", - сказал Шойгу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала