https://ria.ru/20240320/shoygu-1934462522.html

В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу

В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу - РИА Новости, 20.03.2024

В ВСУ участились случаи дезертирства, заявил Шойгу

В подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство, сообщил на... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:00

2024-03-20T14:00

2024-03-20T14:12

специальная военная операция на украине

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. В подразделениях украинской армии из-за больших потерь участились случаи дезертирства, на подконтрольной Киеву территории процветает мародерство, сообщил на коллегии Минобороны глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу. "Из-за больших потерь участились случаи дезертирства в рядах ВСУ. На подконтрольной Украине территории процветает мародерство в отношении мирных жителей. Киевский режим всячески скрывает от граждан реальную обстановку на поле боя, выдает за успехи теракты против россиян, наращивает принудительную мобилизацию", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины, в мире