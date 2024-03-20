https://ria.ru/20240320/shoygu-1934462025.html
В России внедряют электронные удостоверения ветерана боевых действий
В России внедряют электронные удостоверения ветерана боевых действий - РИА Новости, 20.03.2024
В России внедряют электронные удостоверения ветерана боевых действий
В России внедряют электронные удостоверения ветерана боевых действий, они, в частности, позволяют в беззаявительном порядке получать выплаты, сообщил министр... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:00
2024-03-20T14:00
2024-03-20T14:03
общество
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МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В России внедряют электронные удостоверения ветерана боевых действий, они, в частности, позволяют в беззаявительном порядке получать выплаты, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства."По моему поручению в министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий. Это делается для более эффективного обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов. 16 марта правительством Российской Федерации подписано соответствующее распоряжение", - отметил министр.Он уточнил, что "электронное удостоверение аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии министерства обороны, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг".Шойгу уточнил, что на сегодняшний день уже поступило более 70 тысяч заявлений на приобретение электронного удостоверения."Проект "Электронное удостоверение ветерана боевых действий" является одним из приоритетных для нас. Прошу работу по его реализации вести самым активным образом", - добавил он.
https://ria.ru/20230720/veterany-1885242877.html
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общество, россия, сергей шойгу
Общество, Россия, Сергей Шойгу
В России внедряют электронные удостоверения ветерана боевых действий
Шойгу: Минобороны внедряет электронные удостоверения ветерана боевых действий
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В России внедряют электронные удостоверения ветерана боевых действий, они, в частности, позволяют в беззаявительном порядке получать выплаты, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
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"По моему поручению в министерстве обороны ведется выпуск и внедрение электронных удостоверений ветерана боевых действий. Это делается для более эффективного обеспечения социальных гарантий участников специальной военной операции, локальных войн и вооруженных конфликтов. 16 марта правительством Российской Федерации подписано соответствующее распоряжение", - отметил министр.
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Он уточнил, что "электронное удостоверение аккумулирует весь комплекс мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, позволяет им в беззаявительном порядке получать выплаты по линии министерства обороны, федеральные и региональные выплаты, специальные привилегии банков и скидки их партнеров в сфере торговли и услуг".
Шойгу уточнил, что на сегодняшний день уже поступило более 70 тысяч заявлений на приобретение электронного удостоверения.
"Проект "Электронное удостоверение ветерана боевых действий" является одним из приоритетных для нас. Прошу работу по его реализации вести самым активным образом", - добавил он.
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