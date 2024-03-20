https://ria.ru/20240320/shkolart-1934480768.html

Школа RT и аRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента в кластере "Таврида"

Школа RT и аRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента в кластере "Таврида" - РИА Новости, 20.03.2024

Школа RT и аRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента в кластере "Таврида"

Школа RT и платформа документального кино аRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента и документального кино в арт-кластере "Таврида" в Крыму, сообщает... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:59

2024-03-20T14:59

2024-03-20T15:10

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Школа RT и платформа документального кино аRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента и документального кино в арт-кластере "Таврида" в Крыму, сообщает пресс-служба RT. "Школа RT и платформа аRTel.doc откроют мастерскую медиаконтента и документального кино в академии творческих индустрий "Меганом" (проект "Таврида.АРТ" от Росмолодежи)", - говорится в сообщении. Уточняется, что бесплатный очный курс пройдет с 9 по 15 июня в арт-кластере "Таврида" в Крыму. Отмечается, что на курсе научат создавать видеоконтент в разных жанрах, от ролика для соцсетей до документального кино. В программе примят участие руководитель дирекции документального вещания RT Екатерина Яковлева, директор проектов Агентства стратегических инициатив Иван Сурвилло, режиссеры документального телеканала RTDoc Артем Сомов и Клим Поплавский, руководитель службы выпуска RT Мария Зелеранская. "В нашей мастерской мы будем не только делиться опытом, но и покажем наглядно, как работать с видео. Вместе с участниками будем придумывать, снимать и монтировать контент. Это единственный многодневный курс Школы RT в офлайн-формате, поэтому не упустите возможность познакомиться с профессионалами индустрии", — приводятся слова руководителя службы образовательных проектов телеканала RT Анны Ковтуновой. Как уточняется, курс создан для тех, кто интересуется медиа, и будет полезен начинающим режиссерам, операторам, журналистам, корреспондентам и продюсерам. Выпускники мастерской создадут собственные видеоработы в пяти жанрах, снятые на праздновании Дня России на фестивальной площадке арт-кластера "Таврида", а также представят проекты своих документальных фильмов.

https://ria.ru/20240311/putin-1932263624.html

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