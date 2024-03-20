https://ria.ru/20240320/shkola-1934475743.html

В Иркутской области распылили газ в школе

В Иркутской области распылили газ в школе - РИА Новости, 20.03.2024

В Иркутской области распылили газ в школе

В городе Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из перцового баллончика и стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщило... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T14:39

2024-03-20T14:39

2024-03-20T14:39

происшествия

иркутская область

усолье-сибирское

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из перцового баллончика и стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. По данным СК, в одной из школ города Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из баллончика, закрыв там перед этим двух учеников. Все участники инцидента установлены сотрудниками полиции. "Следственным отделом по городу Усолье-Сибирскому СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также организована доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации школы. Проверку начала и прокуратура.

https://ria.ru/20240320/perm-1934414848.html

иркутская область

усолье-сибирское

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происшествия, иркутская область, усолье-сибирское, следственный комитет россии (ск рф), россия