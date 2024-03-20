https://ria.ru/20240320/shkola-1934475743.html
В Иркутской области распылили газ в школе
В Иркутской области распылили газ в школе - РИА Новости, 20.03.2024
В Иркутской области распылили газ в школе
В городе Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из перцового баллончика и стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщило... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:39
2024-03-20T14:39
2024-03-20T14:39
происшествия
иркутская область
усолье-сибирское
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_0:236:2943:1891_1920x0_80_0_0_8c55721da471e95e85cd4c110c0911de.jpg
ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из перцового баллончика и стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. По данным СК, в одной из школ города Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из баллончика, закрыв там перед этим двух учеников. Все участники инцидента установлены сотрудниками полиции. "Следственным отделом по городу Усолье-Сибирскому СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также организована доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации школы. Проверку начала и прокуратура.
https://ria.ru/20240320/perm-1934414848.html
иркутская область
усолье-сибирское
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292677_92:0:2613:1891_1920x0_80_0_0_3e8f821dd524468473f706b2fd2d6ac2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, усолье-сибирское, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Иркутская область, Усолье-Сибирское, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Иркутской области распылили газ в школе
В школе Усолья-Сибирского подростки распылили газ из перцового баллончика
ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из перцового баллончика и стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
По данным СК, в одной из школ города Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из баллончика, закрыв там перед этим двух учеников. Все участники инцидента установлены сотрудниками полиции.
«
"Следственным отделом по городу Усолье-Сибирскому СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Также организована доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации школы. Проверку начала и прокуратура.
В Перми мужчину, бравировавшего дружбой с убийцей, отправили мести улицы