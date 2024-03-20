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В Иркутской области распылили газ в школе - РИА Новости, 20.03.2024
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14:39 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/shkola-1934475743.html
В Иркутской области распылили газ в школе
В Иркутской области распылили газ в школе - РИА Новости, 20.03.2024
В Иркутской области распылили газ в школе
В городе Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из перцового баллончика и стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщило... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T14:39
2024-03-20T14:39
происшествия
иркутская область
усолье-сибирское
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из перцового баллончика и стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области. По данным СК, в одной из школ города Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из баллончика, закрыв там перед этим двух учеников. Все участники инцидента установлены сотрудниками полиции. "Следственным отделом по городу Усолье-Сибирскому СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Также организована доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации школы. Проверку начала и прокуратура.
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происшествия, иркутская область, усолье-сибирское, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Иркутская область, Усолье-Сибирское, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Иркутской области распылили газ в школе

В школе Усолья-Сибирского подростки распылили газ из перцового баллончика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 20 мар - РИА Новости. В городе Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из перцового баллончика и стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве, сообщило СУСК РФ по Иркутской области.
По данным СК, в одной из школ города Усолье-Сибирское старшеклассники распылили в школьном туалете газ из баллончика, закрыв там перед этим двух учеников. Все участники инцидента установлены сотрудниками полиции.
«
"Следственным отделом по городу Усолье-Сибирскому СУСК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Также организована доследственная проверка в отношении должностных лиц администрации школы. Проверку начала и прокуратура.
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ПроисшествияИркутская областьУсолье-СибирскоеСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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