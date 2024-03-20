https://ria.ru/20240320/shkola-1934423915.html
В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты
В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты - РИА Новости, 20.03.2024
В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты
Конфликт между ученицами московской школы №1371, которые угрожали победительнице прошедшего там конкурса красоты, урегулирован, с девочками и их родителями... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:59
2024-03-20T11:59
2024-03-20T12:22
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Конфликт между ученицами московской школы №1371, которые угрожали победительнице прошедшего там конкурса красоты, урегулирован, с девочками и их родителями провели воспитательную беседу, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Кочубей. Он рассказал, что недавно в школе прошел конкурс "Мисс школы", итоги которого "устроили не всех его участниц". Из-за этого победительница "подверглась критике и негативной реакции со стороны другой конкурсантки и ее подруг". В СМИ сообщалось, что школьнице поступали угрозы в соцсети. "Школа незамедлительно отреагировала на сложившуюся ситуацию. Мы провели встречу с девочками и их родителями, на которой совместно с психологом и социальным педагогом обсудили данный инцидент. Специалисты объяснили ученицам, что такое поведение недопустимо, рассказали о мирных способах урегулирования конфликтов и нормах поведения в обществе. По итогу встречи конфликт был урегулирован", - рассказал Кочубей. Директор отметил, что ранее между ученицами подобных инцидентов не происходило. Девочки учатся в разных корпусах школы. "Однако мы продолжим наблюдать за взаимоотношениями школьниц, чтобы подобные ситуации не повторялись", - добавил он.
https://ria.ru/20240319/konflikt-1934342675.html
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В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты
В московской школе урегулировали конфликт между ученицами после конкурса красоты
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Конфликт между ученицами московской школы №1371, которые угрожали победительнице прошедшего там конкурса красоты, урегулирован, с девочками и их родителями провели воспитательную беседу, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Кочубей.
Он рассказал, что недавно в школе прошел конкурс "Мисс школы", итоги которого "устроили не всех его участниц". Из-за этого победительница "подверглась критике и негативной реакции со стороны другой конкурсантки и ее подруг". В СМИ сообщалось, что школьнице поступали угрозы в соцсети.
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"Школа незамедлительно отреагировала на сложившуюся ситуацию. Мы провели встречу с девочками и их родителями, на которой совместно с психологом и социальным педагогом обсудили данный инцидент. Специалисты объяснили ученицам, что такое поведение недопустимо, рассказали о мирных способах урегулирования конфликтов и нормах поведения в обществе. По итогу встречи конфликт был урегулирован", - рассказал Кочубей.
Директор отметил, что ранее между ученицами подобных инцидентов не происходило. Девочки учатся в разных корпусах школы.
"Однако мы продолжим наблюдать за взаимоотношениями школьниц, чтобы подобные ситуации не повторялись", - добавил он.
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