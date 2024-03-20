https://ria.ru/20240320/shkola-1934423915.html

В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты

В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты - РИА Новости, 20.03.2024

В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты

Конфликт между ученицами московской школы №1371, которые угрожали победительнице прошедшего там конкурса красоты, урегулирован, с девочками и их родителями... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:59

2024-03-20T11:59

2024-03-20T12:22

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934433488_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_dd74e0103a887cf0d5e37335f9d32992.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Конфликт между ученицами московской школы №1371, которые угрожали победительнице прошедшего там конкурса красоты, урегулирован, с девочками и их родителями провели воспитательную беседу, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Кочубей. Он рассказал, что недавно в школе прошел конкурс "Мисс школы", итоги которого "устроили не всех его участниц". Из-за этого победительница "подверглась критике и негативной реакции со стороны другой конкурсантки и ее подруг". В СМИ сообщалось, что школьнице поступали угрозы в соцсети. "Школа незамедлительно отреагировала на сложившуюся ситуацию. Мы провели встречу с девочками и их родителями, на которой совместно с психологом и социальным педагогом обсудили данный инцидент. Специалисты объяснили ученицам, что такое поведение недопустимо, рассказали о мирных способах урегулирования конфликтов и нормах поведения в обществе. По итогу встречи конфликт был урегулирован", - рассказал Кочубей. Директор отметил, что ранее между ученицами подобных инцидентов не происходило. Девочки учатся в разных корпусах школы. "Однако мы продолжим наблюдать за взаимоотношениями школьниц, чтобы подобные ситуации не повторялись", - добавил он.

https://ria.ru/20240319/konflikt-1934342675.html

https://ria.ru/20240302/ukrainka-1930635439.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва