Рейтинг@Mail.ru
В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 20.03.2024 (обновлено: 12:22 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/shkola-1934423915.html
В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты
В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты - РИА Новости, 20.03.2024
В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты
Конфликт между ученицами московской школы №1371, которые угрожали победительнице прошедшего там конкурса красоты, урегулирован, с девочками и их родителями... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:59
2024-03-20T12:22
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934433488_0:36:3077:1766_1920x0_80_0_0_dd74e0103a887cf0d5e37335f9d32992.jpg
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Конфликт между ученицами московской школы №1371, которые угрожали победительнице прошедшего там конкурса красоты, урегулирован, с девочками и их родителями провели воспитательную беседу, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Кочубей. Он рассказал, что недавно в школе прошел конкурс "Мисс школы", итоги которого "устроили не всех его участниц". Из-за этого победительница "подверглась критике и негативной реакции со стороны другой конкурсантки и ее подруг". В СМИ сообщалось, что школьнице поступали угрозы в соцсети. "Школа незамедлительно отреагировала на сложившуюся ситуацию. Мы провели встречу с девочками и их родителями, на которой совместно с психологом и социальным педагогом обсудили данный инцидент. Специалисты объяснили ученицам, что такое поведение недопустимо, рассказали о мирных способах урегулирования конфликтов и нормах поведения в обществе. По итогу встречи конфликт был урегулирован", - рассказал Кочубей. Директор отметил, что ранее между ученицами подобных инцидентов не происходило. Девочки учатся в разных корпусах школы. "Однако мы продолжим наблюдать за взаимоотношениями школьниц, чтобы подобные ситуации не повторялись", - добавил он.
https://ria.ru/20240319/konflikt-1934342675.html
https://ria.ru/20240302/ukrainka-1930635439.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934433488_65:0:2794:2047_1920x0_80_0_0_0b8ae4bb06a45eb55faddf6224edec47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В московской школе урегулировали конфликт после конкурса красоты

В московской школе урегулировали конфликт между ученицами после конкурса красоты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКонкурс красоты
Конкурс красоты - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Конкурс красоты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Конфликт между ученицами московской школы №1371, которые угрожали победительнице прошедшего там конкурса красоты, урегулирован, с девочками и их родителями провели воспитательную беседу, сообщил РИА Новости директор образовательного учреждения Николай Кочубей.
Он рассказал, что недавно в школе прошел конкурс "Мисс школы", итоги которого "устроили не всех его участниц". Из-за этого победительница "подверглась критике и негативной реакции со стороны другой конкурсантки и ее подруг". В СМИ сообщалось, что школьнице поступали угрозы в соцсети.
Группа людей - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Школа в Москве привлекла психолога к конфликту двух школьниц
Вчера, 21:24
«
"Школа незамедлительно отреагировала на сложившуюся ситуацию. Мы провели встречу с девочками и их родителями, на которой совместно с психологом и социальным педагогом обсудили данный инцидент. Специалисты объяснили ученицам, что такое поведение недопустимо, рассказали о мирных способах урегулирования конфликтов и нормах поведения в обществе. По итогу встречи конфликт был урегулирован", - рассказал Кочубей.
Директор отметил, что ранее между ученицами подобных инцидентов не происходило. Девочки учатся в разных корпусах школы.
"Однако мы продолжим наблюдать за взаимоотношениями школьниц, чтобы подобные ситуации не повторялись", - добавил он.
Участница конкурса Мисс Европа — 2024 Милена Мельничук
Украинка проиграла россиянке на конкурсе красоты и закатила истерику
2 марта, 06:55
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала