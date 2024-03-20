https://ria.ru/20240320/sertifikat-1934452612.html

РЭЦ расширил возможности получения сертификата "Сделано в России"

РЭЦ расширил возможности получения сертификата "Сделано в России" - РИА Новости, 20.03.2024

РЭЦ расширил возможности получения сертификата "Сделано в России"

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) упростил процедуру получения сертификата "Сделано в России", теперь еще больше производителей смогут подтвердить... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T13:27

2024-03-20T13:27

2024-03-20T13:27

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

россия

китай

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

экономика

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) упростил процедуру получения сертификата "Сделано в России", теперь еще больше производителей смогут подтвердить конкурентоспособность своей продукции, а получить сертификат с "птичкой" - символом бренда "Сделано в России" - станет проще и быстрее, сообщает РЭЦ."Так, например, получить сертификат и присоединиться к программе поддержки экспортеров "Сделано в России" теперь могут обладатели сертификатов "Халяль" и "Кошер". Также расширены возможности для органов по сертификации и организаций по оценке соответствия, сертификаты и протоколы испытаний которых подтверждают соответствие продукции улучшенным свойствам и характеристикам (надежность, экологичность, органическое происхождение и уникальность)", - говорится в сообщении.В частности, чтобы получить сертификат "Сделано в России", компания может предоставить РЭЦ подтверждение повышенных характеристик своей продукции в одном из трех форматов: в форме добровольного сертификата на продукцию (работы/услуги), выданного партнером системы добровольной сертификации "Сделано в России" или аккредитованным в Росаккредитации не ранее чем за 6 месяцев российским органом по сертификации. Также есть вариант подачи документов в форме протокола испытаний от российских лабораторий, имеющих международную аккредитацию, и декларации о соответствии продукции производителя на основании таких протоколов испытаний и - в форме сертификата "Халяль" или "Кошер", выданного российской организацией по оценке соответствия, аккредитованной в признаваемых международных и национальных организациях по аккредитации зарубежных стран.Выданный сертификат соответствия является одновременно разрешением для компаний на применение знака "Сделано в России". Знак соответствия можно наносить непосредственно на продукцию или на упаковочную единицу или использовать в сопроводительной документации (договоры, акты выполненных работ, оказанных услуг и другие) на проводимые работы, оказываемые услуги."Сертификация продукции на соответствие повышенным характеристикам качества - процесс не всегда легкий, и мы стремимся упростить получение сертификата "Сделано в России", чтобы как можно больше отечественных производителей могли гордо заявлять о себе. Так, успешное проведение фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Китае в январе этого года подтвердило повышенный интерес зарубежных покупателей к российской продукции, и потому наша задача - продолжать расширять состав участников программы "Сделано в России", показывать иностранным партнерам всю многогранность отраслей российской экономики", подтверждая высокое качество и экологичность российской продукции, продвигаемую под единым брендом "Сделано в России", - подчеркнул вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Он также отметил, что получение сертификата "Сделано в России" - это не только способ подтвердить качество продукции, но и возможность получить поддержку в продвижении на внешних рынках под "зонтиком" национального бренда.РЭЦ помогает как крупным игрокам рынка, так и небольшим региональным предпринимателям повысить свою узнаваемость за рубежом и найти новых покупателей и партнеров.Так, среди инструментов программы поддержки - рекламно-информационные кампании, выставки и бизнес-миссии под эгидой Made in Russia, продвижение через маркетплейсы и демонстрационно-дегустационные павильоны РЭЦ за рубежом и многое другое.Сертификация "Сделано в России" проводится на безвозмездной основе. Получить сертификат и стать участником программы "Сделано в России" могут производители любой несырьевой продукции. Сертификат действует 1 год.Сертификат "Сделано в России" получили всего уже более 100 производителей из самых разных отраслей на более чем 1000 товарных позиций. Среди них, в частности, такие бренды, как "Дядя Ваня", BRandICE (Московская фабрика мороженого АО "БРПИ"), "Абрау-Дюрсо", "Эконива", "Макфа", НПО "Броня" и другие.Подробнее о "Сделано в России" можно узнать на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240130/yarmarka-1924367684.html

https://ria.ru/20240312/sertifikat-1932462495.html

https://ria.ru/20240228/sertifikat-1929959568.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), россия, китай, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia), экономика